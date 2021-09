Kanton Luzern Neue Daten für spontane Walk-in-Impfungen an allen sieben Standorten stehen fest Ohne Anmeldung und kostenlos: In den temporären Impfzentren in Sursee, Rothenburg, Ebikon, Reiden, Schüpfheim, Wolhusen und Hochdorf können sich Personen ab 12 Jahren an neuen Daten impfen lassen.

Mit dem Walk-In-Impfangebot an neun Standorten hat der Kanton Luzern gute Erfahrungen gemacht, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. Ursprünglich war geplant, dass die temporären Impfzentren an drei Wochenenden in Betrieb sind. Nun werden sieben zusätzliche Impftage angeboten. Personen ab 12 Jahren können an folgenden Daten spontan und ohne Anmeldung impfen gehen:

Surseepark, Sursee : Freitag und Samstag, 17. und 18. September sowie 15. und 16. Oktober. Neu : Donnerstag, 16. September.

: Freitag und Samstag, 17. und 18. September sowie 15. und 16. Oktober. : Donnerstag, 16. September. Ikea, Rothenburg : Freitag und Samstag, 17. und 18. September sowie 15. und 16. Oktober. Neu : Donnerstag, 23. September.

: Freitag und Samstag, 17. und 18. September sowie 15. und 16. Oktober. : Donnerstag, 23. September. Mall of Switzerland, Ebikon : Freitag und Samstag, 24. und 25. September sowie 22. und 23. Oktober. Neu : Donnerstag 23. September.

: Freitag und Samstag, 24. und 25. September sowie 22. und 23. Oktober. : Donnerstag 23. September. Hotel Sonne, Reiden : Freitag und Samstag, 24. und 25. September sowie 22. und 23. Oktober. Neu : Mittwoch, 22. und Donnerstag, 23. September.

: Freitag und Samstag, 24. und 25. September sowie 22. und 23. Oktober. : Mittwoch, 22. und Donnerstag, 23. September. Adler Saal, Schüpfheim : Freitag und Samstag, 1. und 2. Oktober sowie 29. und 30. Oktober. Neu : Mittwoch, 22. und Donnerstag 23. September.

: Freitag und Samstag, 1. und 2. Oktober sowie 29. und 30. Oktober. : Mittwoch, 22. und Donnerstag 23. September. Schulhaus Dörfli, Weggis : Freitag und Samstag, 1. und 2. Oktober sowie 29. und 30. Oktober. Neu : Keine Daten.

: Freitag und Samstag, 1. und 2. Oktober sowie 29. und 30. Oktober. : Keine Daten. Emmen Center, Emmen : Mittwoch, 6. Oktober sowie 3. November. Neu : Keine Daten.

: Mittwoch, 6. Oktober sowie 3. November. : Keine Daten. Andreasheim, Wolhusen : Freitag und Samstag, 8. und 9. Oktober sowie 5. und 6. November. Neu : Mittwoch, 6. Oktober und Donnerstag, 7. Oktober.

: Freitag und Samstag, 8. und 9. Oktober sowie 5. und 6. November. : Mittwoch, 6. Oktober und Donnerstag, 7. Oktober. Kulturzentrum Braui, Hochdorf: Samstag, 9. Oktober sowie 6. November. Neu: Freitag, 8. Oktober.

12- bis 15-Jährige müssen eine Einverständniserklärung mit Unterschrift der gesetzlichen Vertretung (im Regelfall die Eltern) vorlegen. Sie ist hier zu finden und liegt vor Ort auf. Jede Person muss ein amtliches Ausweisdokument und die Krankenkassenkarte vorweisen.

Die Öffnungszeiten der Standorte werden jeweils hier publiziert. Es besteht die Möglichkeit für Erst- und Zweitimpfungen.

Die kantonalen Impfzentren in Luzern und Willisau sind weiterhin in Betrieb. Die Anmeldung ist hier weiterhin möglich. Mit einer Anmeldung entfällt die Wartezeit. Man kann sich ausserdem weiterhin in Arztpraxen, Apotheken und im Luzerner Kantonsspital impfen lassen. (lil)