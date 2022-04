Kanton Luzern Neues Planzer-Logistikzentrum: Gemeinde Wikon erteilt die Baubewilligung Rund 140 Millionen Franken will das Transportunternehmen in der Luzerner Gemeinde investieren. Die Lastwagenfahrten verachtfachen sich dadurch.

Die Transportfirma Planzer will in Wikon ein neues Logistikzentrum bauen. Wie die Gemeinde am Montag mitteilte, hat sie am 30. März die Baubewilligung erteilt. Planzer plant, das bestehende, 6800 Quadratmeter grosse Gebäude in Wikon abzureissen und einen vergrösserten Neubau zu erstellen.

Planzer plant in Wikon ein neues Logistikzentrum. Mittels einem Fahrverbot sollen die LKW nicht durchs Dorf fahren. Bild: Gaetan Bally/Keystone (21. Juni 2019)

21'000 Quadratmeter gross ist das Areal an der Industriestrasse, welches die Firma überbauen will. Geplant ist ein 222 Meter langes, 140 Meter breites (mit Bahnhalle 165 Meter) und 17 Meter hohes Logistikcenter mit einem vollautomatischen Hochregal- und Umschlaglager. Weiter eine Bahnhalle mit Platz für 40 Waggons sowie eine Betriebstankstelle.

Statt sieben sollen künftig 210 Mitarbeitende am Standort Grossmatte arbeiten. Im Baugesuch ist laut der Gemeinde Wikon eine Bausumme von knapp 140 Millionen Franken deklariert.

Der Gemeinderat, Baukommission und Verwaltung haben sich intensiv mit dem Bauvorhaben und dessen Auswirkungen auf die Mobilität und die Verkehrssicherheit auseinandergesetzt, heisst es in einer Mitteilung. Es hätten während des Verfahrens mehrere Planüberarbeitungen und Präzisierungen stattgefunden. Das Projekt habe sich seit der Baueingabe Ende 2018 nicht grundlegend verändert, sagt Andrea Bussmann, Abteilungsleiterin Bau und Infrastruktur bei der Gemeinde Wikon auf Anfrage. «Die überdachte Fläche musste reduziert werden, da diese zuvor nicht den Bestimmungen des Gestaltungsplans entsprochen hätte.» Ansonsten mussten vor allem weitere Unterlagen und Dienstbarkeitsverträge nachgereicht werden.

Einsprachen wegen Verkehr und Lärm

Das Megaprojekt sorgte in Wikon für Diskussionen, total gingen 17 Einsprachen ein. Davon wurden sechs zurückgezogen, bei zwei Einsprachen gab es einen Teilrückzug, elf seien noch offen, sagt Bussmann. Von Letzteren seien vier Einsprechende legitimiert gewesen, Einsprachen einzureichen. «Dabei geht es hautsächlich um die Verkehrssituation sowie um die Lärmemissionen», so Bussmann. Der Gemeinderat habe die Einsprachepunkte nach rechtlicher Prüfung abgewiesen. Gegen die Baubewilligung kann Beschwerde beim Verwaltungsgericht erhoben werden.

Heute verkehren laut Andrea Bussmann beim Planzer-Standort zehn Lastwagen pro Tag, mit dem neuen Logistikzentrum werden es 79 Lastwagen sein. Um den Mehrverkehr abzufedern, hat die Gemeinde in der Baubewilligung ein Linksabbiegeverbot für Lastwagen in Richtung Wikon verfügt. Bussmann:

«Die Planzer-Lastwagen dürfen somit nur über die Industriestrasse Richtung Reiden fahren. Die Anwohner an der Bahnhofstrasse haben dadurch kaum Mehrverkehr von Lastwagen zu erwarten.»

Zudem dürfe der Baustart erst nach dem Bau des neuen Kreisels erfolgen. Dieser wird dort gebaut, wo heute die Industrie- und die Friedmattstrasse in die Pfaffnauerstrasse münden. Der Kreisel war eine zentrale Forderung der Nachbargemeinde Reiden. Aktuell prüfe die Gemeinde Wikon zudem ein LKW-Fahrverbot über die Bahnhofsstrasse, sagt Andrea Bussmann.