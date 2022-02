Kanton Luzern Nicht verheiratete Partner gleichzeitig in Parlament und Exekutive? Noch ist das theoretisch möglich Wer im Gemeinderat sitzt, darf nicht gleichzeitig Gemeindeschreiber sein. Solche Unvereinbarkeitsregelungen gelten im Kanton Luzern auch für Ehepaare, nicht aber explizit für ähnliche Lebensgemeinschaften. Das soll sich nun ändern.

Im Kanton Luzern sollen künftig nicht nur Ehepartner und Verwandte von bestimmten Ämtern wie dem Kantonsratsamt ausgeschlossen sein, sondern auch Partner von eheähnlichen Lebensgemeinschaften. Symbolbild: Nadia Schärli

Eine Kantonsrichterin darf nicht gleichzeitig Kantonsrätin sein oder ein Gemeinderat in der Controlling-Kommission. So weit, so klar. Das gilt im Kanton Luzern auch für Eheleute, Verwandte und Verschwägerte. Theoretisch möglich ist aber, dass sich Partnerinnen und Partner aus eingetragenen Partnerschaften und faktischen Lebensgemeinschaften solche Ämter teilen. Der Stadtluzerner Grüne-Kantonsrat Hans Stutz fordert den Regierungsrat nun mit einer Motion auf, diese rechtliche Lücke zu schliessen.

Konkret verlangt der Vorstoss eine Gesetzeslösung, welche die Unvereinbarkeitsregelungen der Exekutivbehörden der Gemeinden, der Controlling-Organe und der Bürgerrechtskommissionen wie auch jene der Gerichtsabteilungen an die heute gelebten Verhältnisse anpasst und sowohl eingetragene Partnerschaften wie auch faktische Lebensgemeinschaften als Unvereinbarkeitsgründe aufnimmt. Der Regierungsrat sieht den Reformbedarf ein und schreibt: «Aufgrund der veränderten Lebensverhältnisse in der Gesellschaft erachten wir eine Überprüfung der heute geltenden Regelung als angezeigt.»

Übergangsbestimmung statt Gesetz

Zur Lücke ist es bei der Überarbeitung der Kantonsverfassung 2007 gekommen. Dort steht unter Paragraf 33, dass die Mitglieder des Kantonsrates, des Regierungsrates und des Kantonsgerichtes nur einer dieser Behörden angehören können. Und: «Das Gesetz bestimmt, welche weiteren Funktionen in der Kantonsverwaltung und in den Gerichten mit der Mitgliedschaft in diesen Behörden nicht vereinbar sind.» Das Gesetz lege weitere Unvereinbarkeiten fest. Nur: Dieses Gesetz gibt es bis heute nicht. Deshalb greift eine Übergangsbestimmung. Dort werden allerlei mögliche Verwandte, Verschwägerte und Adoptierte aufgeführt, die nicht gleichzeitig Mitglieder in richterlichen oder verwaltenden Behörden sein dürfen. Aber eben keine Personen, die in einer festen Beziehung leben.

Das kantonale Gemeindegesetz gibt den Gemeinden zwar ausdrücklich die Kompetenz, in einem rechtsetzenden Erlass «weitere Unvereinbarkeitsgründe» vorzusehen. Das dürften aber nicht alle Kommunen gemacht haben, wie auch die Regierung anmerkt. Sie beantragt, Stutz' Motion erheblich zu erklären und will eine Vernehmlassungsvorlage ausarbeiten. Im Gesetz festgeschrieben werden sollen dabei nicht nur persönliche Unvereinbarkeiten, sondern auch funktionelle. So sollen zwischen höherer Verwaltungsanstellung und Kantonsratsmandat scharfe Grenzen gesetzt werden.

Hans Stutz freut sich, dass die Regierung seine Motion unterstützt: «Die noch heute gültige Regelung ist definitiv aus der Zeit gefallen und hätte spätestens im letzten Jahrzehnt korrigiert werden müssen.» Auch die Ergänzung mit den funktionellen Unvereinbarkeiten sei sinnvoll. Hier gelte es aber noch einige Details zu klären, etwa ob die Regelung auch für öffentlich-rechtliche Anstalten gelten soll.