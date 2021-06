Kanton Luzern Polizei kauft im Schnitt 1,4 Fahrzeuge pro Monat – und setzt jetzt auch auf Elektroautos Fast 2 Millionen Franken gab die Luzerner Polizei in den letzten Jahren für Dienstfahrzeuge aus. Inzwischen setzt sie auch auf Hybrid- und Elektroautos – aber erst in begrenztem Rahmen.

Laut- und geruchlos rollen sie daher: die neuen Patrouillenfahrzeuge der Luzerner Polizei. Sie haben einen Stern vorne an der Motorhaube, nennen sich eVito Tourer, haben eine Reichweite von knapp 380 Kilometern und sind der neue Stolz einer Polizei, die grüner werden will.

Die Autos wurden Ende März an die Luzerner Polizei ausgeliefert. Sie sind nach Herstellerangaben die Ersten ihrer Art in der Schweiz. Die Ersten Europas waren hingegen die Basler Kollegen: Im Frühling 2019 nahmen sie sieben Teslas in Betrieb. Die Luzerner Polizei besitzt inzwischen zehn Autos mit Alternativantrieb, dazu gehören auch Hybridautos. Das elektrische Patrouillenfahrzeug wird bei Schwerverkehrskontrollen eingesetzt, wie der Luzerner Polizeisprecher Christian Bertschi erklärt. Es kommt beispielsweise dann zum Zug, wenn ein Lastwagen zur Kontrolle beim Stützpunkt Sprengi begleitet wird. Man sei mit dem Fahrzeug sehr zufrieden, so Bertschi. «Die elektrische Ladung reicht für die Tätigkeit sehr gut aus.» Bis zu fünf Personen und Material könnten befördert werden.

Hier wird ein eVito Tourer beim Polizeistützpunkt Sprengi aufgeladen. Bild: Pius Amrein (Emmenbrücke, 17. Juni 2021)

Dass man in Luzern noch nicht mehr Fahrzeuge mit Alternativantrieb hat, hängt laut Bertschi mit der beschränkten Kilometerleistung pro Tag zusammen. «Diese Limitation ist noch nicht in jedem Fall kompatibel mit der ständigen Einsatzbereitschaft der Polizei. Deshalb werden Fahrzeuge mit Alternativantrieb nur punktuell eingesetzt.»

Um ihre Flotte auf umweltfreundlichere Fahrzeuge umzurüsten, hat die Luzerner Polizei genügend Gelegenheiten. Dies zeigt die Beschaffungsstatistik der letzten drei Jahre, welche unserer Zeitung vorliegt. Neben Waffen und Munition (siehe Box) fallen die vielen Dienstfahrzeuge in der Liste auf.

Das leistet sich die Luzerner Polizei sonst noch Taser, Gummischrotgewehre, Waffen und Munition: Die Einkaufslisten der Luzerner Polizei sind nicht gerade alltäglich. Für knapp 200'000 Franken kaufte sie in den vergangenen drei Jahren Munition ein. Für Dienstwaffen gab sie knapp 90'000 Franken aus. Hinzu kommen Trainings-Maschinenpistolen für 46'000 Franken. 41'000 Franken kosteten neue Taser. 360'000 Franken zahlte die Polizei für neue 40-mm-Werfer (Gummischrot) für den Ordnungsdienst. Um für Sicherheit auf den Strassen zu sorgen, kaufte sie für gut 100'000 Franken neue Messgeräte. Darunter solche für die Nachfahrmessung. Auch Wärmebildkameras dürfen nicht fehlen. Kostenpunkt: 50'000 Franken. Für Dienstbekleidung und Schutzausrüstung zahlte die Polizei in den letzten drei Jahren knapp 1,7 Millionen Franken.

Zwischen 2018 und 2020 hat die Polizei für Waren und Dienstleistungen rund 5,8 Millionen Franken ausgegeben. 1,94 Millionen kosteten allein die Dienstfahrzeuge. Im Schnitt kaufte die Polizei in den vergangenen drei Jahren 1,4 Fahrzeuge pro Monat. Ist dieser Verschleiss üblich?

Die Flotte bestehe aus über 200 Motorfahrzeugen, erklärt Christian Bertschi. Und die Fahrzeuge würden rege gebraucht. Pro Jahr legt die Polizei rund 3,3 Millionen Kilometer zurück. «Ein Grossteil der Fahrzeuge ist im Bereich Zuladung, Beschleunigung und Abbremsen überdurchschnittlichen Belastungen ausgesetzt», so Bertschi. Das erhöhe den Verschleiss deutlich, weshalb die Fahrzeuge in der Regel nach fünf bis acht Jahren ersetzt werden. Dabei spielt übrigens neben dem Alter und dem Kilometerstand auch der Wiederverkaufswert eine Rolle. Allzu viele der ausgemusterten Autos dürften also nicht auf dem Schrottplatz landen.

Ein Grossteil der Fahrzeuge wird über einen Vertrag aufgrund einer Ausschreibung im Jahr 2017 gekauft. Dieser Vertrag läuft bis 2022 und kann bis 2027 verlängert werden. Dennoch erhalten die Polizistinnen und Polizisten nicht immer Neuwagen. «Es wird immer geprüft, ob auch ein Occasionsfahrzeug das Anforderungsprofil erfüllt», sagt Bertschi. In der eigenen Werkstatt der Luzerner Polizei hat man Erfahrung darin, Personenwagen zu Streifenwagen umzubauen, wie dieses Video zeigt:

Ob Occasion oder Neukauf via Importeur: Letztlich werden die Fahrzeuge über lokale Händler beschafft. «Dabei sorgt die Luzerner Polizei bei der Wahl des Lieferanten respektive des Händlers bewusst für Abwechslung», so der Sprecher. Diese werden wohl immer öfter Fahrzeuge in der Art des eVito ausliefern – also mit einem Elektromotor. Die Luzerner Polizei orientiert sich nämlich an den Zielen der Kantonsregierung: Bis 2050 will sie vollständig klimaneutral unterwegs sein.