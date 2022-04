Kanton Luzern Polizei startet Waffensammelaktion: Hier können neu verbotene Waffen abgegeben werden Ende April können nicht mehr verwendete Waffen im Kanton Luzern zurückgegeben werden. Möglich ist dies auf sieben verschiedenen Dienststellen.

Die Luzerner Polizei führt Ende April eine Waffensammelaktion durch. Bild: Luzerner Polizei

Die Luzerner Polizei führt am am 23. April eine Waffensammelaktion durch. Abgeben werden können zwischen 8 und 16 Uhr nicht mehr verwendete Waffen, Waffenbestandteile, Waffenzubehör, Munition und Munitionsbestandteile aus Privatbesitz, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Nach der unbürokratischen und kostenfreien Rückgabe werden die Waffen fachgerecht entsorgt.

Grund für die Aktion ist die Mitte August ablaufende dreijährige Nachmeldefrist der neu verbotenen Waffen gemäss Anpassung des Waffengesetzes an die Schengen-Richtlinien. Durchgeführt wird die Aktion in Zusammenarbeit mit der Dienststelle Militär, Zivilschutz und Justizvollzug des Kantons Luzern. (lga)