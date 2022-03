Kanton Luzern Präsidentin des RET Sursee-Mittelland tritt zurück Karin Schnarwiler hat per Ende Juni 2022 ihren Rücktritt bekanntgegeben. Die Präsidentin des Regionalen Entwicklungsträgers Sursee-Mittelland (RET) will sich künftig auf ihre Aufgaben als Gemeinderätin in Oberkirch konzentrieren.

Karin Schnarwiler. Bild: PD

Karin Schnarwiler präsidierte den Gemeindeverband seit dem 1. Juli 2019, nun will sie sich auf eine Institution und deren Herausforderungen konzentrieren: «Als Gemeinderätin einer stark gewachsenen Gemeinde Oberkirch und Präsidentin einer sich entwickelnden Region Sursee-Mittelland und Sursee Plus gehöre ich zwei Institutionen mit grossen künftigen Herausforderungen an. Beide Gremien brauchen starke Führungspersönlichkeiten, die sich für ihre Institution und ihre Aufgaben einsetzen können», wird Schnarwiler in einer Mitteilung zum Rücktritt als Präsidentin des RET Sursee-Mittelland zitiert.

Sie erachte ihre Rolle und Aufgabe als Gemeinderätin der Gemeinde Oberkirch als gewinnbringend für ein gutes Gelingen der regionalen Zusammenarbeit – und damit der Entwicklung der Region. Per Ende Juni 2022 tritt sie deshalb als Präsidentin der RET Sursee-Mittelland zurück.

Im vergangenen Jahr startete die Verbandsleitung einen internen Organisationsentwicklungsprozess, welcher noch nicht abgeschlossen ist. Die Ergebnisse dieses Prozesses werden nun laut Mitteilung abgewartet, bevor die Nachfolgeregelung angegangen wird. (mha)