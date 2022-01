Reiden Mann beim Bahnhof überfallen – Polizei sucht Zeugen Am Samstagabend wurde in Reiden ein Mann ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern machen können.

Am Samstag, 29. Januar, um 23.10 Uhr, wurde ein 52-jähriger Mann am Bahnhof in Reiden von zwei unbekannten Männern überfallen. Die Täter hatten das Opfer bei den Fahrradunterständen angesprochen:

Bild: Google Street View

Einer der Männer schlug dem Opfer mit der Faust ins Gesicht und entriss ihm die Halskette. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, flüchteten die beiden Unbekannten über die Bahngleise.

Signalement der Täter: Beide Täter haben eine dunkle Hautfarbe und stammen mutmasslich aus Nordafrika. Sie sprachen in französischer Sprache.

Mann 1: Der Unbekannte hat einen Dreitagebart und trug beim Überfall weisse Turnschuhe, schwarze Hosen, eine schwarze Strickmütze und eine schwarze Jacke mit einem sehr auffälligen Aufnäher (rechteckig rot mit dunklem Kreuz).

Mann 2: Der Unbekannte hat einen Oberlippenbart und trug beim Überfall weisse Turnschuhe, schwarze Hosen, eine schwarze Strickmütze und eine schwarze Jacke.

Die Polizei sucht Zeugen, welche den Überfall beobachtet haben. Hinweise können per Telefon an 041 248 81 17 abgegeben werden. (mha)