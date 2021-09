Kanton Luzern Regierungsrat will Kinderzulagen aufstocken Die monatlichen Kinderzulagen sollen vom vollendeten 12. bis zum vollendeten 16. Lebensjahr von 210 auf 250 angehoben werden. Die Regierung hat nun die Botschaft dazu verabschiedet.

Gute Aussichten für Familien im Kanton Luzern: Künftig sollen sie für Kinder im Alter zwischen 12 und 16 Jahren monatlich mehr Kinderzulagen erhalten als bisher. Aktuell gibt es für Erziehungsberechtigte in nichtlandwirtschaftlichen Berufen monatlich 210 Franken pro Kind. Geht es nach dem Regierungsrat, soll der Betrag auf monatlich 250 Franken angehoben werden. Dies beantragt er dem Kantonsrat in seiner Botschaft, die er nun verabschiedet hat.

Nach dem Familienzulagengesetz des Bundes sind in nichtlandwirtschaftlichen Berufen Kinder- und Ausbildungszulagen auszurichten. Dabei gelten Mindestansätze für die ganze Schweiz. Der Mindestansatz liegt gemäss Bundesrecht bei 200 Franken. Um die monatlichen Kinderzulagen vom vollendeten 12. bis zum vollendeten 16. Altersjahr erhöhen zu können, braucht es dafür nach dem kantonalen Familienzulagengesetz eine Gesetzesänderung. Die Familienzulagen in der Landwirtschaft sind von der Gesetzesrevision nicht betroffen, da sie vom Bund geregelt werden.

Luzern hat in der Zentralschweiz die tiefsten Familienzulagen

Aktuell sind die Zulagen im Kanton Luzern so tief, wie in keinem anderen Zentralschweizer Kanton. Mit der Erhöhung auf monatlich 250 Franken läge Luzern im Mittelfeld der Zentralschweizer Kantone. So gibt es in diesem Jahr beispielsweise im Kanton Zug pro Kind und Monat 300 Franken, im Kanton Obwalden 220 Franken. «Mit der Änderung des Familienzulagengesetzes und höheren Kinderzulagen tragen wir einem Bedürfnis Rechnung, das seit längerer Zeit besteht», wird Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf in einer Mitteilung des Kantons zitiert.

Die Gesetzesänderung war von Anfang März 2021 bis Anfang Juni 2021 in der Vernehmlassung. So konnten die im Parlament vertretenen Parteien, die Luzerner Gemeinden, der Verband Luzerner Gemeinden, die im Kanton Luzern tätigen Familienausgleichskassen sowie das Bundesamt für Sozialversicherungen dazu Stellung nehmen. «Die vorgeschlagenen Änderungen wurden grossmehrheitlich positiv aufgenommen», schreibt der Regierungsrat.

Weiterhin per Gesetz anstatt per Verordnung geregelt

Diverse Anliegen aus der Vernehmlassung seien in die Botschaft aufgenommen worden. So hatte der Regierungsrat ursprünglich vorgeschlagen, dass er die Kinder- und Ausbildungszulage künftig durch eine Verordnung erhöhen und beschlossene Erhöhungen aufgeben kann. Damit hätte es künftig keinen Weg mehr über eine aufwendige Gesetzesänderung gebraucht. «Aufgrund verschiedener Rückmeldungen verzichtet der Regierungsrat darauf, dem Kantonsrat eine entsprechende Regelung vorzuschlagen», heisst es weiter.

Zudem habe sich aus der Vernehmlassung ergeben, dass die Gesetzesänderung nicht wie ursprünglich geplant am 1. April 2022 erfolgen soll, sondern fast ein Jahr später am 1. Januar 2023. Der Regierungsrat schreibt: «Aufgrund einer verbindlichen Weisung des Bundes sind unterjährige Erhöhungen der Familienzulagen nicht möglich.»

Geschätzte Mehrkosten von jährlich 3,5 Millionen Franken

Aufgrund von Hochrechnungen geht die Regierung davon aus, dass die vorgeschlagene Erhöhung der Kinderzulagen bei Arbeitnehmern und Selbstständigen jährliche Mehrkosten von 3,5 Millionen Franken pro Jahr verursachen wird. Allenfalls werden die im Kanton tätigen Familienausgleichskassen für die Finanzierung dieser Mehrkosten ihre Reserven heranziehen müssen, heisst es weiter. Unter Umständen könnten die betroffenen Familienausgleichskassen vom Lastenausgleich profitieren. Nötigenfalls seien die Beitragssätze von Arbeitgebern, Arbeitnehmenden nicht beitragspflichtiger Arbeitgeber und Selbstständigerwerbenden zu erhöhen.

Der Kantonsrat wird das Geschäft voraussichtlich in der Januar-Session in erster Beratung behandeln. Die zweite Beratung ist im März geplant.