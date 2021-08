Kanton Luzern Reif für den «Chindsgi»? – Eintritt ins Luzerner Bildungssystem wird sehr flexibel gehandhabt Drei Jahre kann die Altersspanne von regulär eingeschulten Kindern in Luzerner Schulen betragen, weil Eltern viele Optionen zur Wahl haben. Jetzt wird das Thema politisch.

«Lüchzgi» anschnallen, Znüni einpacken und Kindergartentasche umhängen – für Kinder im Kanton Luzern gilt das spätestens mit fünf Jahren. Stichtag ist der 31. Juli. In vielen anderen Kantonen sind Kinder bereits ein Jahr früher schulpflichtig. Verantwortlich dafür ist, dass die Luzerner Stimmbevölkerung 2008 mit über 66 Prozent den Beitritt zum Harmos-Konkordat ablehnte, was unter anderem einen früheren Schuleintritt bedeutet hätte.

Deshalb gibt es in Luzern kein Obligatorium für zwei Jahre Kindergarten, wie dies in den 15 Harmos-Kantonen gilt. Dafür gilt bereits, was andernorts gefordert wird: Im Kanton Luzern sind Gemeinden dazu verpflichtet, dass Kinder auch im Februar in das freiwillige erste Kindergartenjahr einsteigen dürfen.

Freiwilliges Kindergartenjahr steht allen zu

Falls gewünscht, können nämlich auch Luzerner Kinder kurz nach dem vierten Geburtstag in den Kindergarten. Wenn sie in Ausnahmefällen nicht zwei Jahre im «Chindsgi» bleiben, sind sie bei Eintritt in die Primarschule dann knapp fünf Jahre alt. Grundsätzlich steht es aber allen Luzerner Kindern offen, ungeachtet des Eintrittsalters, zwei Jahre den Kindergarten zu besuchen. Dass man das freiwillige Jahr somit auch nach dem obligatorischen anhängen darf, macht Luzern zum Sonderfall. Ein Beispiel dazu: Wenn ein im September geborenes Kind regulär in den Kindergarten eintritt, ist es fast sechs Jahre alt. Falls es diesen anschliessend während zwei Jahren besucht, wird es nur zwei Wochen nach Schulstart in der ersten Primarschule bereits acht Jahre alt sein.

Diese Wahloptionen haben Luzerner Eltern beim Kindergarteneintritt - Eintritt mit vier Jahren oder Eintritt mit fünf Jahren - Ein Jahr oder zwei Jahre Kindergarten - Eintritt im Sommer oder (im freiwilligen Kindergartenjahr) im Februar - Antrag auf Rückstellung um maximal ein Jahr

Daraus ergibt sich ein Altersunterschied von fast drei Jahren zu den Jüngsten des Jahrgangs. Aldo Magno, Leiter Volksschulbildung Kanton Luzern, sagt dazu:

«Die maximale Flexibilität, die rechtlich möglich und politisch gewollt ist, wird von den Luzerner Familien entsprechend genutzt.»

Ein grosser Altersunterschied innerhalb der Klasse wird aber auch kritisch diskutiert, denn die Kinder werden ungeachtet des Alters mit gleichen Massstäben gemessen. Befürchtet wird, dass die Jüngeren so während der ganzen Schulkarriere benachteiligt sind (siehe Box).

Grünen-Fraktion reicht Vorstösse im Luzerner Kantonsrat ein Noëlle Bucher, Luzerner Kantonsrätin (Grüne), sorgt sich um die Chancengleichheit an Luzerner Schulen. So sei «unbedingt zu verhindern, dass Eltern ihre Kinder zu spät einschulen, damit diese beim Übertrittsverfahren gegenüber ihren rechtzeitig eingeschulten Mitschülerinnen und Mitschülern aufgrund ihres höheren Alters im Vorteil sind». Sie reichte am Montag eine entsprechende Anfrage ein. Alarmiert wurde sie durch den Bildungsbericht 2018, der feststellte, dass 38 Prozent der Luzerner Kinder verzögert in die erste Klasse eintraten (wir berichteten). Dies hängt mutmasslich damit zusammen, dass das freiwillige Kindergartenjahr im Kanton Luzern anschliessend zum obligatorischen besucht werden kann. Bucher führt aus: «Es geht hier nicht um Kinder, die aufgrund von Defiziten länger im Kindergarten bleiben. Sondern darum, dass Eltern auf einen späteren Schuleintritt kalkulieren, um dem Kind einen Vorsprung mit auf den Bildungsweg zu geben.» Sie gibt zu bedenken, dass so grosse Alters- und damit auch Niveauunterschiede für die Lehrpersonen eine Herausforderung seien. Eintritt in die Primarschule auch im Februar Gleichzeitig reichte Bucher ein Postulat ein, um das Pilotprojekt eines halbjährlichen Eintritts in die Primarschule zu lancieren. Sie kritisiert, dass beim Übertritt an die Primarschule nicht mehr so individuell vorgegangen werden kann wie noch bei Kindergarteneintritt. Dies betrifft jedoch nur Gemeinden, die keine Basisstufe anbieten, denn dort ist der Übergang fliessend geregelt. Bucher verlangt gemeinsam mit den Mitunterzeichnenden, dass der Eintritt in die erste Klasse auch im Februar angeboten wird. Mit dieser Möglichkeit werde zudem vorgebeugt, dass Klassen übersprungen oder repetiert werden müssen, weil der Entwicklungsstand der Kinder nicht den erwarteten Kompetenzen der 1. Klasse entspreche.

Rückstellungen brauchen in Luzern kein besonderes Verfahren

Neben den regulären Wahloptionen besteht für Luzerner Eltern zusätzlich die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen, um das Kind ein Jahr später als erlaubt einzuschulen. Dies bedeutet, dass es erst mit sechs Jahren in den Kindergarten kommt. Auch dann darf es maximal zwei Jahre den Kindergarten besuchen und hat bei Eintritt in die Primarschule seinen achten Geburtstag hinter sich. In den meisten Kantonen sind bei solchen Entscheiden die Schulkommission beteiligt, erhebliche Entwicklungsrückstände des Kindes nötig oder psychologische Gutachten gefordert.

Nicht so in Luzern, wo gemäss der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren «keine Vorgaben» gelten, wie sie in einem Dokument festhält. Sie präzisiert: «Die Eltern und die Kindergartenlehrperson entscheiden nach dem Beurteilungsgespräch gemeinsam.» Gemäss Magno wurde dieses Verfahren in Luzern bisher nicht kritisch diskutiert: «Eine Änderung wäre dann angebracht, wenn man mit der Einschulung nicht zufrieden ist.»

Die Zahlen der letzten Jahre zeigen, dass die Kinder bei Kindergarteneintritt im Kanton Luzern durchschnittlich genau fünf Jahre alt waren, bei Schuleintritt war dann ein Drittel der Kinder bereits sieben Jahre oder älter. Über die Hälfte der Kinder besuchte zwei Jahre einen Kindergarten.

In Beromünster gibt es eine Basisstufe

Schulleiter Luitpold von Andrian, der in den Ortsteilen Gunzwil und Neudorf der Gemeinde Beromünster für die Basisstufe und die Primarschule zuständig ist, begrüsst die grosse Flexibilität im Kanton Luzern:

«Kinder lassen sich nicht in ein System drücken.»

Beromünster hat an allen Standorten auf das Basisstufenmodell umgestellt: Es werden Kindergarten, erste und zweite Primar zusammen unterrichtet. Die Kinder zwischen vier und acht Jahren gehen gemeinsam in einem Zimmer zu Schule. Dieses Modell kommt in mehreren Luzerner Gemeinden zur Anwendung. Im Jahr 2020/2021 gab es 97 Basisstufen-Klassen.

Das altersdurchmischte Lernen mit gemeinsamen Elementen, die der Schulstufe des Kindes angepasst seien, ermögliche eine noch individuellere und flexiblere Förderung, so von Andrian.

Individuelle Prüfung bei Rückstellungen

In Beromünster absolvieren knapp die Hälfte der Kinder zwei Kindergartenjahre in der Basisstufe. «Es ist kein Wettbewerb, in dem es darum geht, wer als Erstes mit der Schule fertig ist. Das Kind und sein Entwicklungsstand sollen im Vordergrund stehen», betont von Andrian. Deshalb findet er auch den freiwilligen Kindergarteneintritt im Februar ein gute Option, um der Individualität der Kinder gerechter werden zu können.

Sollen Kinder ein Jahr nach dem obligatorischen Schuleintritt eingeschult werden – wird also eine sogenannte Rückstellung gewünscht – , schaue die Schule aber genau hin. Teilweise sei auch von Andrian als Schulleiter involviert oder es werde Rücksprache mit der Spielgruppe gehalten. Trotzdem: «Einige Kinder sind mit fünf Jahren tatsächlich noch nicht so weit, sich in einer Klasse von 20 Personen zurechtzufinden. Und Kindergartenkinder müssen das ganze Programm mitmachen: fünf Vormittage und einen Nachmittag.» Einen «Kindergarten light», wie er in anderen Kantonen im ersten Kindergartenjahr angewandt wird, gebe es im Kanton Luzern nämlich nicht.