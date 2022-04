Kanton Luzern Rollstuhl-Leichtathlet Marcel Hug zum Sportler des Jahres 2021 gekürt Der Sportpreis des Jahres 2021 geht an den Luzerner Marcel Hug für seine herausragenden sportlichen Leistungen.

Ausgezeichnet: Gold für Marcel Hug an den Paralympics 2020 in Tokio. Bild: Ennio Leanza / Keystone (Tokio, 2. September 2021)

Marcel Hug ist gemäss der IG Sport Luzern für seine «grossartigen Leistungen an den Paralympics 2020 (2021) in Tokio» mit dem Luzerner Sportpreis des Jahres 2021 ausgezeichnet worden. An den Paralympics ergatterte der 36-jährige gleich über 800m, 1500m, 5000m und im Marathon je eine Gold-Medaille. Dies zeige, dass er in verschiedenen Disziplinen Höchstleistungen erbringen kann. Aus Krankheitsgründen wurde Hug an der Preisverleihung am Donnerstag im KKL online zugeschaltet:

Krank und daheim: Marcel Hug wurde an der Preisverleihung zugeschaltet. Bild: IG Sport Luzern

2. Rang für Manuela Schär IG Sport Luzern

Auf den 2. Rang schaffte es Manuela Schär, die sich an den Paralympics 2020 (2021) in Tokio zwei Gold- und zwei Silbermedaillen sicherte. Der 3. Platz ging an Nadine Fähndrich. Die Skilangläuferin holte an der WM den 2. Rang im Teamsprint sowie den 2. Rang im Gesamtweltcup der Sprintwertung. Übergeben wurden die Auszeichnungen von Ruder-Olympiasieger Mario Gyr.

Sportler des Jahres 2021 Rang: Marcel Hug, Rollstuhlclub Zentralschweiz Rang: Manuela Schär, Rollstuhlclub Zentralschweiz Rang: Nadine Fähndrich, Skiclub Horw

Als Nachwuchssportlerinnen des Jahres wurden gleich zwei Frauen ausgezeichnet. Lisa Lötscher und Salome Ulrich vom Seeclub Luzern holten im Doppelvierer der Frauen an der U-23 Weltmeisterschaft 2021 Gold sowie eine Silbermedaille bei den Europameisterschaften. Die Ruderinnen gewannen zudem dreimal Gold an den Schweizermeisterschaften 2021 (W4x, W8+, W4-).

Wurden ebenfalls online zugeschaltet: Lisa Lötscher und Salome Ulrich vom Seeclub Luzern. Bild: IG Sport Luzern

Linus Bolzern Bild: IG Sport Luzern

Als Zweitplatzierter wurde der Kanufahrer Linus Bolzern geehrt, der sich den 1. Rang in der U-23 EM-Wildwasserabfahrt sicherte. Die Fussballspielerin Svenja Fölmli schoss die FC Luzern Frauen als Doppeltorschützin im Final gegen die FC Zürich Frauen zur Cupsiegerin 2021 und wurde dafür mit dem 3. Rang in der Kategorie Nachwuchssportler geehrt.