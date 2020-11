Kanton Luzern ruft Bevölkerung zum Coronatest auf: «Lassen Sie sich testen, wenn Sie Covid-19-Symptome haben!» Aufgrund der aktuell hohen Positivitätsrate im Kanton Luzern fordert das Gesundheits- und Sozialdepartement dazu auf, sich testen zu lassen. Der Covid-19-Test ist bei Symptomen kostenlos.

Ein Autofahrer lässt sich im Coronatestzentrum auf der Luzerner Allmend testen.

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 22. Oktober 2020)

(zfo) Die hohe Positivitätsrate von 23,7 Prozent vom Freitag zeige, dass sich im Kanton Luzern aktuell zu wenige Personen testen lassen, so der Kanton Luzern in einer Mitteilung. Deshalb appelliert der Luzerner Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf an die Bevölkerung: «Lassen Sie sich möglichst rasch testen, wenn Sie Symptome von Covid-19 haben oder durch die SwissCovid-App benachrichtigt wurden. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag, um eine weitere Ausbreitung des neuen Coronavirus zu verhindern.»



Folgende Symptome sprechen für eine Covid-19-Erkankung:

akute Atemwegserkrankung (z.B. Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Brustschmerzen)

Fieber

plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns

akute Verwirrtheit oder eine Verschlechterung des Allgemeinzustandes bei älteren Menschen.

Drei kantonale Testzentren sind zurzeit in Betrieb. Diese haben montags bis freitags von 13 bis 19 Uhr geöffnet.

Luzern (Armeeausbildungszentrum Luzern, AAL)

Nottwil (Gelände des Schweizer Paraplegiker Zentrums SPZ)

Entlebuch (Businesspark Aentlebuch)

Der Zugang zu den Testgeländen ist aus Sicherheitsgründen nur mit dem Auto oder dem Motorrad möglich. Das Mindestalter für die Zulassung zum Test liegt bei 16 Jahren. Die Anmeldung muss zwingend über ein Online-Formular vorgenommen werden. Mitgenommen werden zum Test muss die ID oder der Pass sowie die Krankenversicherungskarte.



Die Patientinnen und Patienten werden per E-Mail orientiert, sobald das Resultat vorliegt. Sie können ihr Testresultat nach einer Verifizierung via SMS direkt abrufen. Aus diesem Grund müssen bei der Anmeldung die persönliche E-Mail-Adresse und die Mobiltelefonnummer erfasst werden.

Seit dem 25. Juni übernimmt der Bund sämtliche Kosten für Covid-19-Tests, sofern die zu testende Person Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweist oder durch die SwissCovid-App benachrichtigt wurde.