Kanton Luzern schreibt Bauland am Seetalplatz aus Im Rahmen der Aufwertung der Region Luzern Nord schreibt der Kanton Luzern für drei Parzellen Baurecht aus. Die Vergabe soll bis Frühling 2021 geschehen.

Auf einer Fläche von 17'000 Quadratmetern sollen neue Wohnungen entstehen. Bild: Kanton Luzern

(pjm) Im Gebiet am und um den Seetalplatz besitzt der Kanton Luzern eine rund 17'000 Quadratmeter grosse Parzelle. Wie der Kanton Luzern am Dienstag mitteilte, soll das Gebiet nun in drei Baufelder unterteilt und für ein 70- bis 100-jähriges Baurecht ausgeschrieben werden. Neben dem Baurechtszins erhofft sich der Kanton so auch langfristig Einfluss auf das Projekt ausüben zu können.

Mit der Vergabe der Baurechte bis Frühling 2021 soll die Region Luzern Nord weiter aufgewertet werden. So sind für die geplanten Gebäude unter anderem die Labels «Standard nachhaltiges Bauen Schweiz» und Minergie-P-Eco vorgesehen. Darüber hinaus sind neben Wohnungen im gehobenen und mittleren Preissegment auch 35 gemeinnützige Wohnungen vorgesehen. «Wir streben einen ausgewogenen Wohnungsmix an, um Personen aus allen sozialen und wirtschaftlichen Schichten anzusprechen.», wird Reto Wyss, Finanzdirektor des Kantons Luzern und Zuständiger für die kantonalen Hochbauten, in der Mitteilung zitiert.

Ein Projekt unter vielen

Am Verkehrstechnisch gut erschlossenen Seetalplatz werden zur Zeit noch weitere Projekte geplant und realisiert. Ziel ist es auf einer Gesamtfläche von rund 600'000 Quadratmetern 1500 Wohnungen für 3300 Bewohner zu schaffen. Weiter sollen 4000 zusätzliche Arbeitsplätze und 800 Studienplätze entstehen.

Mit der Hochschule Luzern Design und Kunst in der Viscosistadt konnte bereits ein Projekt vollendet werden. Im Frühjahr 2021 wird in einer Volksabstimmung ferner über den Bau des geplanten zentralen Verwaltungsgebäudes des Kantons Luzern abgestimmt. Sollte die Vorlage angenommen werden, ist eine Fertigstellung im Jahr 2025 geplant.