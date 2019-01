Kanton Luzern schreibt Künstleratelier in Chicago aus Kulturschaffende aus dem Kanton Luzern können sich noch bis am 1. März für einen Aufenthalt in Chicago bewerben.

Noch bis am 1. März können sich Kulturschaffende aus dem Kanton Luzern für einen Studienaufenthalt in Chicago bewerben. In den USA unterhält der Verein Städtepartnerschaft Luzern-Chicago in Zusammenarbeit mit Stadt und Kanton Luzern seit 2001 ein Wohnatelier. Dieses ist für den Zeitraum zwischen dem 1. Dezember 2019 und dem 30. November 2021 ausgeschrieben. Via www.luzern-chicago.ch sind Bewerbungen für einen vier- bis sechsmonatigen Aufenthalt möglich. Eine Jury bewertet neben der künstlerischen Qualität auch das Potenzial der Bewerber, sich auf die Chicagoer Kulturszene einzulassen. (pd/fi)