Kanton Luzern Selektive Produktionsförderung: Jetzt stehen die Ausgezeichneten fest Der Kanton Luzern unterstützt mit der selektiven Produktionsförderung jährlich verschiedene Kultursparten. In der ersten Ausschreibungsrunde sind in vier Sparten elf Förderbeiträge gesprochen gesprochen worden.

Butter Place Productions gehört mit «Die grosse Menschenschau 2.0» zu den Ausgezeichneten. Bild PD

(zim) In der ersten Ausschreibungsrunde wurden im Bereich der selektiven Produktionsförderung 2021 vier Ausschreibungsverfahren in den Sparten «Musik», «Theater/Tanz», «Recherchebeiträge» und «Sonderprogramme von Verlagen» durchgeführt. Bei allen Ausschreibungen hat eine Fachjury aus inner- und ausserkantonalen Experten die eingegangenen Dossiers beurteilt und insgesamt 280'000 Franken gesprochen, wie die Staatskanzlei Luzern am Freitag mitteilte. Die Förderbeiträge gehen an folgende Projekte:

«Das Sex Stück (AT)», 40'000 Franken Beatrice Fleischlin und Nina Hellenkemper. Mit: Diana Ammann, Savino Caruso, Elena Conradt, Jonas Hellenkemper, Ilona Kannewurf, Silvan Koch, Isabelle Mauchle, Oriana Schrage, Kim Emanuel Stadelmann, Rosanna Zünd Verein Kraftprotz: «The Fairy Queen», 40'000 Franken

«The Fairy Queen», 40'000 Franken Nina Halpern und Christoph Fellmann Mit: Béla Rothenbühler, Remo Merz, Birgit Künzler, Laura Livers, Suramira Vos, Patric Gehrig, Matthias Kurmann Germann/Gehrig: «HÛS», 40'000 Franken

Musik (20 Bewerbungen) MingBauSet: «Yakut’s Gallop», 20'000 Franken

«Yakut’s Gallop», 20'000 Franken Vera Baumann, Gerry Hemingway und Florestan Berset Blind Boy De Vita: «Zattera», 20'000 Franken

«Zattera», 20'000 Franken Glauco Cataldo Rolf Gisler: «DarkSonicTales» , 20'000 Franken

Recherchebeitrag (20 Bewerbungen) Butter Place Productions: «Die grosse Menschenschau 2.0», 20'000 Franken

«Die grosse Menschenschau 2.0», 20'000 Franken Marco Sieber, Damiàn Dlaboha und Christoph Fellmann Fetter Vetter & Oma Hommage: «Das Theater des Anthropozäns», 20'000 Franken

«Das Theater des Anthropozäns», 20'000 Franken Béla Rothenbühler, Damiàn Dlaboha und Barbara Boss Mit: Mira Hirtz und Maximilian Grünewald Kezia Zurbrügg und Philipp Ritler: «Regie-Arbeit im Grenzbereich von Dokumentarfilm und Fiktion», 20'000 Franken

Kezia Zurbrügg und Philipp Ritler