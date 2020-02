Kanton Luzern setzt Bundesvorgaben um: Öffentliche und private Veranstaltungen mit internationaler Beteiligung abgesagt Der Bundesrat hat heute Freitag die Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus erlassen. Diese trat um 14 Uhr in Kraft und gilt bis zum 15. März 2020.

«Der Schutz der Bevölkerung geniesst höchste Priorität für den Luzerner Regierungsrat – darum tragen wir diese vom Bundesrat erlassene Verordnung mit», sagt Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf in einer Mitteilung des Kantons. Der Kanton Luzern setzt die Bundesvorgaben wie folgt um:



Öffentliche oder private Veranstaltungen im Kanton Luzern, an denen sich gleichzeitig mehr als 1000 Personen aufhalten, sind aufgrund der bundesrätlichen Verordnung in jedem Fall untersagt. Die Absage dieser Anlässe ist Sache der Veranstalter.

Im Kanton Luzern haben die Veranstalter zudem alle Veranstaltungen mit internationaler Beteiligung (Publikum oder Auftretende, die aus Risikogebieten im Ausland einreisen) abzusagen.

Für alle übrigen Veranstaltungen im Kanton Luzern müssen die Veranstalter zusammen mit der Dienststelle Gesundheit und Sport eine Risikoabwägung vornehmen. Wer nicht auf die Durchführung einer Veranstaltung verzichten will, hat sie deshalb unter der Telefon-Nr. 041 228 73 84 vorgängig zu melden.

Unter 1000 Personen: Jeder ist selbst verantwortlich

Als Veranstaltung gelte jedes zeitlich begrenzte, geplante Ereignis, an dem eine Gruppe von Menschen mit einem definierten Ziel oder Programm teilnimmt. Die Durchführung von Veranstaltungen werde untersagt, wenn damit gerechnet werden muss, dass Personen teilnehmen, die sich in den letzten 14 Tagen in einem Gebiet aufgehalten haben, wo das Virus besonders verbreitet ist.

Ein Nicht-Verbot bedeute nicht, dass kein Risiko für eine Ansteckung besteht. Es sei letztlich im Verantwortungsbereich jedes einzelnen und des Veranstalters, ob er an Veranstaltungen teilnehmen will.



Allgemein werde empfohlen, auch bei Veranstaltungen auf Vorsorgemassnahmen hinzuweisen und dafür besorgt zu sein, dass mindestens Vorrichtungen zum Händewaschen oder Desinfizieren vorhanden sind.

Die zuständigen kantonalen Behörden würden die Einhaltung der Massnahmen überwachen. Sie dürfen an Veranstaltungsorten jederzeit unangemeldet Kontrollen durchführen.