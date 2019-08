Kanton Luzern soll ökologischer und digitaler werden: Das sind die Ziele der Regierung bis 2023 Der Luzerner Regierungsrat hat am Freitag 33 Legislaturziele vorgestellt. Im Fokus: Eine vernetzte Verwaltung und eine nachhaltige Umweltpolitik. An der Steuerpolitik soll hingegen nicht geschraubt werden. Alexander von Däniken

Der neu zusammengesetzte Regierungsrat am Wahltag (von links): Paul Winiker, Reto Wyss, Guido Graf, Fabian Peter und Marcel Schwerzmann (Bild: Eveline Beerkicher, 19. Mai 2019)



Was will der neu zusammengesetzte Luzerner Regierungsrat in den nächsten vier Jahren erreichen? In welchen Bereichen des jeweiligen Aufgaben- und Finanzplans setzt er einen Fokus? Aufschluss gibt das Legislaturprogramm 2019 bis 2023, das die Regierung am Freitagvormittag vorgestellt hat. Es wird an der Novembersession vom Kantonsparlament beraten und sieht in den folgenden Hauptaufgaben verschiedene Ziele vor:

Allgemeine Verwaltung

Synergien sind hier das grosse Thema. Mit dem Bezug des zentralen Verwaltungsgebäudes am Seetalplatz Ende 2025 wird der erste, räumliche Schritt gemacht. Der Regierungsrat will auch, dass die verschiedenen Verwaltungseinheiten stärker über digitale Plattformen zusammenarbeiten und über diese mit den Bürgern in Kontakt treten. Kurzum: Der Kanton soll für den digitalen Wandel fit gemacht werden.

Für diesen Wandel braucht es qualifizierte und flexible Mitarbeiter. Voraussetzung dafür ist eine höhere Attraktivität des Kantons als Arbeitgeber. Dafür will die Regierung die Arbeitszeitenregelungen attraktiver gestalten und die Löhne punktuell anpassen.

Synergien sollen auch bei Schulliegenschaften geschaffen werden; konkret beim Hochschul-Campus in Horw. Dafür braucht es gemäss dem Regierungsrat eine Weiterentwicklung des Immobilienportfolios. Das Campus-Projekt und das Verwaltungsgebäude am Seetalplatz in Emmen sind zwei Beispiele, wie wichtig dem Kanton die Stadt und Agglomeration Luzern sind. Der Zusammenarbeit mit und zwischen den Agglomerationsgemeinden will der Regierungsrat auch in der Mobilitätsplanung sowie in der Sozial-, Sicherheits- und Bildungspolitik mehr Gewicht geben.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Seit Jahren nimmt der Kanton Luzern bei der Dichte von Einwohnern pro Polizist einen schweizweit hinteren Platz ein. Das will der Regierungsrat nun ändern. Als Ziel definiert er: «Wir erhöhen den Personalbestand der Luzerner Polizei gestaffelt und unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten so weit, dass die Polizeidichte bei mindestens einer Polizistin oder einem Polizisten pro 600 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt.»

Investieren will der Regierungsrat auch in die Ausbildung und Ausrüstung bei der Bekämpfung der Internetkriminalität. Generell soll die Infrastruktur auf einen modernen Stand kommen: von einem modernen Polizeistützpunkt in Rothenburg bis zur Gesamtsanierung und Erweiterung der Justizvollzugsanstalt Wauwilermoos.

Bildung

Digitaler soll nicht nur die Verwaltung, sondern auch die Schule werden. Der Regierungsrat will die Einführung digitaler Lernmedien unterstützen. Support bieten will die Exekutive auch bei der Förderung der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Die Praxisnähe im Unterricht soll dabei gestärkt werden.

Weiterentwickeln sollen sich auch die Angebote im bilingualen Unterricht und die Mobilitätsprogramme. Auch will der Regierungsrat Forschungsprojekte zur Stärkung der kantonalen Wettbewerbsfähigkeit fördern.

Kultur, Sport und Freizeit, Kirche

Eine neue Theaterinfrastruktur in Luzern ist dem Regierungsrat genauso wichtig, wie die Förderung der regionalen Kultur auf der Landschaft. Die Fusion des Historischen Museums und des Natur-Museums ist bereits aufgegleist und soll vorangetrieben werden. Auch soll eine Online-Vermittlung von Luzerner Kulturgut aufgebaut werden, um grosse Bevölkerungskreise zu erreichen. Sportliche Aktivitäten in zahlreichen Disziplinen und auf allen Altersstufen will die Regierung weiter fördern.

Gesundheit

Die Versorgung durch Hausärzte im Kanton ist unsicher. Der Regierungsrat hat darum mit dem Masterstudiengang Medizin bereits reagiert. Der Studiengang startet nächstes Jahr in Luzern. Dem Fachkräftemangel wird auch mit dem Programm zur Förderung der Hausarztmedizin entgegengewirkt. Neu soll der Kanton auch die ärztliche Weiterbildung unterstützen. Der Regierungsrat wird dem Parlament eine entsprechende Botschaft vorlegen, sobald 18 Kantone der Vereinbarung zur Finanzierung der ärztlichen Weiterbildung beigetreten sind.

Im Spitalbereich wird der Regierungsrat mittels Eignerstrategie und Leistungsaufträgen auch weiterhin auf eine flächendeckende Grundversorgung setzen. Auch die gemeinsame Spital-AG mit Nidwalden wird weiterverfolgt. Und bei der Psychiatrie sind ebenfalls Partnerschaften mit Nid- und Obwalden geplant. Ein Planungsbericht ist angekündigt. Weiterführen will der Regierungsrat zudem Programme zur Prävention und Gesundheitsförderung.

Soziale Sicherheit

Mit Kürzungen bei der Individuellen Prämienverbilligung machte der Kanton Luzern schweizweit Negativschlagzeilen. Davon ist in den Legislaturzielen nichts zu lesen. Viel mehr will der Regierungsrat Schwelleneffekte bei den Sozialleistungen beseitigen, Förder- und Unterstützungsangebote weiterentwickeln und zugewanderte Menschen mit Bleiberecht besser integrieren.

Verkehr

Die Herausforderungen sind bekannt: Die Einwohnerzahl im Kanton Luzern wächst, genauso das Mobilitätsbedürfnis. Primär setzt der Regierungsrat auf den «Befreiungsschlag» in Form des Durchgangsbahnhofs und der neuen Autobahn Bypass mit Spange Nord. Abgesehen davon sollen das Mobilitätsverhalten mittels Agglomerationsprogramm gesteuert und die Verkehrssysteme mit Umsteigeknoten verknüpft werden.

Umweltschutz und Raumordnung

Mit der wachsenden Einwohnerzahl nimmt auch der Siedlungsdruck zu. Der Regierungsrat will darum die Siedlungsentwicklung nach innen weiterverfolgen, was auch Rückzonungen nötig macht. Das Hauptziel in diesem Aufgabenbereich ist allerdings der Umweltschutz: Wie bereits angekündigt, will der Regierungsrat weitere Massnahmen zur Verringerung des Klimawandels prüfen, Ressourcen und Energie nachhaltig nutzen, den Schutz vor Naturgefahren verbessern und die Biodiversität stärker fördern.

Volkswirtschaft

Die Steuer- und Finanzstrategie des Kantons Luzern trägt langsam Früchte. Darauf will der Regierungsrat weiter bauen, aber auch die Landwirtschaft und den Tourismus weiter fördern. Bei der Landwirtschaft liegt der Fokus bei einer höheren und nachhaltigen Wertschöpfung, die durch naturnahe Produktion und regionale Vermarktung erreicht werden soll. Generell will der Regierungsrat die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft optimieren. Dazu zählen eine Vernetzungsplattform für KMU und die Förderung der regionalen Entwicklung.

Finanzen und Steuern

Wie erwähnt, stand es um die Kantonsfinanzen schon schlimmer. Mit der Aufgaben- und Finanzreform 2018, welche Leistungen zwischen Kanton und Gemeinden neu verteilt, gibt das für den Staatshaushalt eine gute Ausgangslage. Das ist für den Regierungsrat kein Grund, mit beiden Händen in die Kasse zu greifen. Weiterhin will sich die Regierung bei den Ausgaben aufs Wesentliche konzentrieren und die kantonalen Schulden tief halten. Nur für Grossprojekte wird eine Neuverschuldung in Kauf genommen, und auch nur dann, wenn es die gesetzliche Schuldengrenze zulässt. Kurz: Aufwand und Ertrag sollen sich die Waage halten und Lasten und Ressourcen müssen ausgeglichen sein.

Kritik von Links

Erwartungsgemäss fällt das Legislaturprogramm der rein bürgerlichen Regierung bei der SP durch. Das Programm sei unambitioniert und ungenügend, kritisieren die Sozialdemokraten in einer Mitteilung. Gerade bei der Prämienverbilligung bleibe der Regierungsrat vieles schuldig. «Die SP ist bereit – wenn nötig – die Rechte der mittleren und tiefen Einkommensschichten vor Gericht einzuklagen», lässt sich Parteipräsident David Roth zitieren.