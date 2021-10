Kanton Luzern SP-Kantonsrätin Helene Meyer-Jenni tritt zurück – Gisela Widmer Reichlin rückt nach Nach insgesamt acht Jahren im Luzerner Kantonsparlament hat Helene Meyer-Jenni (SP, Kriens) ihren Rücktritt als Kantonsrätin per Ende Jahr bekanntgegeben. Nachfolgerin wird Gisela Widmer Reichlin aus Adligenswil.

Helene Meyer-Jenni Bild: PD

Nach rund einem Vierteljahrhundert in Gemeinde- und Kantonsparlamenten und als Gemeindepräsidentin von Kriens kündigt Helene Meyer-Jenni ihren Rücktritt aus dem Kantonsrat nach der Dezembersession an. Da schreibt die SP Kanton Luzern in einer Medienmitteilung vom Freitag. Nach ihrem langjährigen Wirken als Gemeindepräsidentin von Kriens habe die über die Parteigrenzen hinweg geschätzte Politikerin insbesondere in der Bildungs- und Kulturpolitik Akzente gesetzt. Mit ihrer grossen Erfahrung und breiter Vernetzung war Meyer-Jenni im Kantonsrat «eine gewichtige Stimme aus der Agglomeration für einen lebenswerten Kanton sowie für mehr Chancen auch für sozial Schwächere», heisst es in der Mitteilung weiter.

Gisela Widmer Reichlin Bild: PD

Die Nachfolge von Meyer-Jenni wird Gisela Widmer Reichlin aus Adligenswil antreten. Sie vertritt die SP als Bauvorsteherin im Gemeinderat Adligenswil und bringt laut Mitteilung ebenfalls Exekutiverfahrung in die SP-Kantonsratsfraktion. Beruflich war Widmer Reichlin in verschiedenen Funktionen im Bildungsbereich tätig und führt als Selbstständige das Atelier für Gestaltung in Adligenswil. (zim)