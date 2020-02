Kanton Luzern spricht Machtwort: GLP darf Liste für Stadtratswahlen nicht korrigieren Vier Stadträte wollte die GLP der Stadt Luzern auf ihre Wahlliste nehmen. Stattdessen stand nur der Name der eigenen Stadträtin darauf. Die Partei darf ihren Fehler nicht korrigieren. Die GLP ist enttäuscht.

Die Wähler in der Stadt Luzern erhalten auf den 29. März eine GLP-Liste mit nur einem Namen darauf. Dominik Wunderli

Es war ein Lapsus mit einmaligen Folgen: Weil die GLP der Stadt Luzern für die Wahlen vom 29. März entgegen einer Abmachung mit CVP und FDP nur ihre eigene Stadträtin, Baudirektorin Manuela Jost, auf ihre Liste genommen hat, musste der Kanton eingreifen.

Das kantonale Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) hat nun am Freitagmittag entschieden, dass die GLP keine korrigierte Liste nachreichen darf. Grundsätzlich wäre ein solcher Entscheid Sache des Stadtrats. Doch dieser ist befangen, wie auch das JSD feststellte.

Kandidaten streichen wäre zulässig

«Eine inhaltliche Anpassung des Wahlvorschlages nach dem Einreichungstermin ist nicht zulässig», hält der Entscheid des JSD fest. Das JSD führt aus, dass zwar eine Bereinigungsfrist gesetzlich vorgesehen ist, diese Bereinigung sich aber auf Formfehler beschränken muss. So kann eine Behörde Namen streichen, wenn ein Ungültigkeitsgrund nach Stimmrechtsgesetz vorliegt - sei dies, wenn die Wählbarkeit nicht gegeben ist oder unleserliche oder ungenügende Kandidatennamen vorliegen.

Weiter können Wahlvorschläge in der Bezeichnung des Wahlvorschlages korrigiert werden, wenn ansonsten Verwechslungen möglich sind. Unter formelle Bereinigungen fallen kleinere Retuschen an der Formulierung des bestehenden Wahlvorschlags oder redaktionelle Präzisierungen, die etwas bereits Vorhandenes klarstellen oder perfektionieren. In jedem Fall geht es um untergeordnete Anpassungen.



Ergänzungen von Namen nicht zulässig

Eine inhaltliche Anpassung eines Wahlvorschlags nach dem Einreichungstermin ist nicht zulässig, so das JSD weiter. Die im Antrag der GLP gewünschte Anpassung gehe über gesetzlich geregelte Situationen für die Bereinigung eines Wahlvorschlages hinaus. Eine Ergänzung um drei zusätzliche Namen auf den Wahlvorschlägen würde einem neuen Wahlvorschlag gleichkommen, hält das JSD fest.

Für einen neuen Wahlvorschlag ist die Frist zur Einreichung abgelaufen und ein solcher Wahlvorschlag müsste gemäss Stimmrechtsgesetz für ungültig erklärt werden.

GLP akzeptiert den Entscheid

Die städtische GLP ist enttäuscht über den Entscheid, wie sie mitteilt. «Wir akzeptieren diesen Entscheid aber selbstverständlich und stehen zu unserer Verantwortung für den Fehler», sagt GLP-Parteipräsident Marcel Dürr. «Wir werden nun Kommunikationsmassnahmen ergreifen, um den Wählerinnen und Wählern die GLP-Wahlempfehlung für die Stadträte Franziska Bitzi Staub, Adrian Borgula und Martin Merki weiter bekannt zu machen.»

Theoretisch hätte die GLP den Entscheid des Justiz- und Sicherheitsdepartements anfechten können; mit einer Stimmrechtsbeschwerde an den Regierungsrat innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt des Entscheids.

Gegengeschäft mit CVP und FDP

Auf der Liste hätten gemäss der Abmachung neben Jost auch Franziska Bitzi (CVP), Adrian Borgula (Grüne) und Martin Merki (FDP) aufgeführt werden sollen. Die nun nichtige GLP-Empfehlung beruhte auf einem Gegengeschäft: CVP und FDP haben sich ihrerseits verpflichtet, die GLP-Kandidatin auf ihre Listen zu nehmen, was sie auch gemacht haben. Kein Gegengeschäft gab es bei Adrian Borgula: Er wird von der GLP unterstützt, die Grünen hingegen empfehlen Manuela Jost nicht zur Wahl.

Der Lapsus ist der GLP erst am Montag aufgefallen. Marcel Dürr, Parteipräsident der GLP Stadt Luzern, erklärte damals auf Anfrage: «Es ist äusserst ärgerlich und wir bedauern diesen Fehler sehr. Da steckt keine Absicht dahinter.» Zum Fehler geführt habe «eine Verkettung unglücklicher Umstände». Dennoch zog die Partei den Unmut von CVP und FDP auf sich.