Kanton Luzern Stand-up-Paddle-Boom führt zu gestressten Wasservögeln Nutzerinnen und Nutzer von Stand-up-Paddles sind sich oft nicht bewusst, dass sie in geschützte Uferbereiche eindringen. Aufklärungskampagnen und Markierungen mit Bojen sollen Abhilfe schaffen.

Einen schönen Sommertag auf dem Wasser zu verbringen, ist Erholung pur; sei es mit dem Segelboot, der Luftmatratze oder einem Stand-up-Paddle. Letzteres ist auch bekannt unter der Abkürzung SUP und hat innerhalb weniger Jahre eine grosse Anhängerschaft gewonnen. Doch für die Wasserfauna werden die aufblasbaren Surfbretter zunehmend zum Problem. In einem Vorstoss wollte Kantonsrätin Meta Lehmann (SP, Oberkirch) von der Luzerner Regierung deshalb wissen, ob der Schutz der Wasservögel auf den hiesigen Gewässern noch gewährleistet ist.

Wer mit einem Stand-up-Paddle unterwegs ist, sollte auf die Wasserfauna Rücksicht nehmen. Im Bild das Ufergebiet des Hallwilersees zwischen Beinwil am See und Mosen. Bild: Urs Flüeler/Keystone (23. Juli 2019)

«Vielen Erholungssuchenden sind die Auswirkungen nicht bewusst und sie kennen die Verhaltensempfehlungen zum Schutz der Wasservögel nicht», schreibt Lehmann in ihrer Anfrage. Eine einzelne Stehpaddlerin könne wegen ihrer einschüchternden Silhouette grosse Schwärme von Wasservögeln aufscheuchen, selbst aus grosser Distanz.

Vögel werden während der Brutzeit gestört

Dass Konfliktpotenzial besteht, bestätigt die Luzerner Regierung in ihrer kürzlich publizierten Antwort.

«Im Frühjahr und Sommer während der Brut- und Mauserzeit sind Wasservögel durch temporäre Flugunfähigkeit besonders verletzlich. Gleichzeitig sind dann viele Erholungssuchende, darunter ein grosser Anteil mit SUP, auf den Gewässern unterwegs.»

Auch die Vogelwarte Sempach beobachtet zunehmende Konflikte. Mit dem SUP sei es möglich, in Gebiete vorzudringen, in denen bislang kaum Personen unterwegs waren, sagt Mediensprecher Livio Rey auf Anfrage. Dadurch erhöhe sich das Störpotenzial in sensiblen Lebensräumen wie beispielsweise Schilfgürteln, Flachwasserzonen und Kiesinseln deutlich. Dementsprechend sollten sich SUP-Nutzende gegenüber der Natur und den Wasservögeln rücksichtsvoll verhalten, sagt Rey. Dazu gehöre auch, vorgängig Infos einzuholen zu Ein- und Auswasserstellen sowie zu Schutzgebieten.

Die Bevölkerung informieren und sensibilisieren

Die Behörden setzen in erster Linie auf Aufklärung. Man sei auf verschiedenen Ebenen tätig, schreibt der Regierungsrat, um Wassersporttreibende zu informieren und zu sensibilisieren. Dazu zählen Markierungen von Naturschutzgebieten, wie sie im Falle des Sempachersees erst 2020 oder beim Steinibachried in Horw am Vierwaldstättersee im laufenden Jahr erneuert wurden. Hinzu komme eine Sensibilisierungskampagne von Swiss Canoe, Birdlife, Pro Natura und der Jagd- und Fischereiverwalter- und -verwalterinnenkonferenz, an der sich der Kanton Luzern beteiligt hat.

Insgesamt stelle man aber fest, «dass die Wassersportaktivitäten in einem Ausmass zugenommen haben, auf das die Behörden weder personell noch organisatorisch vorbereitet waren und sind». Dies sei nicht nur der Pandemie geschuldet, sondern reiche weiter zurück: Beim Inkrafttreten der verschiedenen Schutzverordnungen vor zehn, 20 oder 40 Jahren seien die Rahmenbedingungen bezüglich Nutzungsdruck, Bevölkerungsdichte und Freizeitverhalten nicht mit der heutigen Situation vergleichbar gewesen.

Tafeln in Ufernähe zeigen wenig Wirkung

Die bisherigen Erfahrungen würden zeigen, dass der gewünschte Schutz nur durch eine seeseitig gut sichtbare Markierung mittels Bojen erreicht werden könne. Schutzzonentafeln, die in unmittelbarer Nähe des Ufers stehen, entfalteten zu wenig Wirkung. Das zeige das Beispiel Sempachersee. Die Regierung schreibt:

«Freizeitsportler mit Kajaks, Gummibooten, SUP und dergleichen nehmen diese Tafeln nicht oder kaum wahr.»

Kontrolliert werden die gesetzlichen Vorgaben durch die Wasserpolizei, die grundsätzlich für alle Gewässer im Kanton zuständig ist. Ihr stehen laut Regierung von April bis und mit September pro Tag meistens vier Mitarbeitende zur Verfügung, die hauptsächlich die meistbesuchten Gewässer im Kanton – Vierwaldstättersee, Sempachersee und Reuss – überwachen. In der Regel spreche die Wasserpolizei bei Schutzgebieten, die nicht mit Bojen markiert sind, keine Sanktionen aus, sondern weise die Fehlbaren weg.

Kaum Anzeigen wegen Widerhandlungen

Zudem besteht am Hallwilersee mit dem Rangerverein ein Aufsichtswesen. Am Baldeggersee gibt es eine von Pro Natura etablierte und vom Kanton unterstützte Aufsicht. In allen übrigen Schutzgebieten an Gewässern bestehen gemäss Kanton Leistungsaufträge mit lokalen Schutzgebietsbetreuenden. Anzeigen wegen Widerhandlungen gebe es jedoch kaum. Im Baldeggersee erfolgte laut Kanton 2019 keine und 2020 eine einzige privat initiierte Anzeige gegen zwei Personen. Am Hallwilersee machte der Rangerdienst einzelne Kontrollgänge zusammen mit der Aargauer Polizei, wobei einzelne Bussen erteilt wurden. Der Rangerdienst selbst erstattete 2019 und 2020 keine Anzeigen.

Wie hoch die Anzahl Störungen und Übertretungen auf den Luzerner Seen und Flüssen ist, weiss der Kanton nicht, da kein systematisches Monitoring erfolgt. Einzig am Hallwilersee habe der Rangerdienst im Jahr 2020 erstmals protokolliert, wenn die seeseitige Uferdistanz nicht eingehalten sowie Sperrgebiete missachtet wurden. Es seien 75 Übertretungen festgestellt worden.