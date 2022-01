Kanton Luzern Steuern: Im Jahr 2021 gab es weniger Selbstanzeigen Vergangenes Jahr bewegte sich die Anzahl der Selbstanzeigen wieder auf dem Niveau vor dem Inkrafttreten des automatischen Informationsaustauschs (AIA).

Gemäss Mitteilung des Kantons Luzern wurden letztes Jahr aus Selbstanzeigen insgesamt 5,9 Millionen Franken für den Kanton und die Gemeinden vereinnahmt.

Der Betrag für den Bund beläuft sich auf 1,4 Millionen Franken. Bei den ordentlichen Strafverfahren betrugen die Einnahmen 3,5 Millionen Franken für den Kanton und die Gemeinden und 0,8 Millionen Franken für den Bund.

Entwicklung der Fallzahlen:

Tabelle: Kanton Luzern

Offene Verfahren bei den straflosen Selbstanzeigen konnten im Jahr 2021 nochmals deutlich reduziert werden. Wie der Kanton Luzern in der Mitteilung schreibt, konnten die mit der Einführung des AIA in den Vorjahren entstandenen Arbeitsvorräte bearbeitet und erledigt werden.

Entwicklung der Einnahmen:

Tabelle: Kanton Luzern

Die Dienststelle Steuern des Kantons Luzern hat im vergangenen Jahr 698 (Vorjahr 1‘265) Selbstanzeigen von Steuerpflichtigen fakturiert. Die daraus resultierenden Erträge für Bund, Kanton und Gemeinden sind im 2021 im Vergleich zum Vorjahr gesunken und liegen unter dem Schnitt der Jahre 2010 bis 2020. Mit dem Rückgang der Neueingänge konnten im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr auch weniger Verfahren fakturiert werden. Der durchschnittliche Ertrag pro Verfahren ist im Jahr 2021 jedoch nur leicht gesunken, liegt aber deutlich unter dem langjährigen Schnitt.

Ordentliche Steuerstrafverfahren:

Bei den ordentlichen Steuerstrafverfahren liegen die Fallzahlen in den Jahren 2019 bis 2021 deutlich über den Vorjahreswerten. Die Zunahme sei auf nicht deklarierte Werte zurückzuführen, welche die Steuerbehörde durch AIA-Meldungen aufdecken konnte.

Entwicklung der Einnahmen 2017-2021:

Der Kanton Luzern kommt in der Mitteilung zur Schlussfolgerung, dass die starke Zunahme an Selbstanzeigen in den Jahren 2017 und 2018 Beleg dafür ist, dass der AIA wirkt. Die sinkende Zahl der Selbstanzeigen im Jahr 2021 deute darauf hin, dass man sich diesbezüglich wieder im Normalbereich befinde. (pl)