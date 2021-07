Kanton Luzern Tausende Meldungen wegen Unwetter vom Montag – Schadenhöhe wohl höher als geschätzt Nach dem heftigen Gewitter mit starkem Hagel von vergangenem Montag sind die Schäden immens. Am Dienstag ging die Gebäudeversicherung Luzern in ersten Schätzungen von einer Schadenhöhe von 60 Millionen Franken aus. Diese Angaben werden wohl übertroffen.

Ein starkes Unwetter verwüstete Wolhusen und Umgebung.

Bild: Eveline Beerkircher (Wolhusen, 29. Juni 2021)

Von Wolhusen bis Römerswil hat das Unwetter ganze Gebiete verwüstet und abgedeckte Häuser, zerstörte Ziegel und Photovoltaikanlagen und zerborstene Dachfenster hinterlassen. Unzählige Fahrzeuge wurden beschädigt oder komplett zerstört. So sah es etwa in Wolhusen am Morgen nach dem Unwetter aus:

Video: Leserreporter

Angehörige der Feuerwehren und der Zivilschutzorganisationen und Dachdecker aus dem ganzen Kanton Luzern haben viel zu tun. Die Installation von hunderten Notdächern ist aufwendig und zeitintensiv, wie die Gebäudeversicherung Luzern in einer Medienmitteilung schreibt. Die Führungsstäbe in den Schadengebieten koordinieren und organisieren personelle Ressourcen und Material.

Dachdecker entfernen zerstörte Ziegel von einem Wolhuser Dach. Bild: Eveline Beerkircher (29. Juni 2021)

Die Gebäudeversicherung Luzern meldete am Dienstag, dass nach ersten Schätzungen mit 7'000 Schadenfällen und einer Schadenhöhe von 60 Millionen Franken gerechnet werden muss. Diese Angaben werden wohl übertroffen, heisst es in der Mitteilung. Aussagekräftigere Zahlen würden nächste Woche folgen.

Schadenfälle werden priorisiert

Aufgrund der hohen Anzahl von Meldungen werden die Schadenfälle priorisiert. Die Gebäudeversicherung Luzern bittet deshalb um Geduld, wie sie weiter schreibt. Je nach Schadenfall könne es ein paar Tage dauern, bis der Kunde eine Nachricht erhalte. Mit Sofortmassnahmen, beispielsweise zusätzlichem Personal, Wochenendarbeit und vereinfachten Prozessen versucht die Gebäudeversicherung Luzern die Situation schnell zu verbessern. Das grösste Elementarereignis seit 16 Jahren bleibe jedoch eine personelle und logistische Herausforderung.

Der Gebäudeversicherung Luzern können Schadenfälle auf www.gvl.ch gemeldet werden. Auf der Website sind auch Informationen zum weiteren Vorgehen ersichtlich. (pw)