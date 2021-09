Kanton Luzern Test-Engpass vor den Herbstferien: Anbieter lanciert neues Angebot für Familien In Luzern und Nottwil können sich Familien mit Kindern bald separat auf Corona testen lassen. Das Angebot ist eine Reaktion auf die aktuelle Testknappheit – aber auch auf besonders aggressive Kunden.

Für eine Reise ins Ausland brauchen zum Teil auch Kinder einen negativen Coronatest. Vor den Herbstferien sind die begehrten Termine aber kaum noch verfügbar, was Eltern vor grosse Probleme stellt. Die grossen Testanbieter im Kanton Luzern sind grösstenteils ausgebucht.

Jetzt besteht für viele Familien aber wieder Hoffnung: Der Anbieter Coronatest 24 mit Testzentren in Luzern und Nottwil lanciert ein neues Angebot speziell für Familien mit Kindern. Diese können sich ab sofort für einen Test anmelden, es sind auch noch Termine an den begehrten Tagen vor den Herbstferien verfügbar.

Personalbestand verdoppelt

Christian Arnold von Coronatest 24 begründet das neue Angebot unter anderem mit der gestiegenen Nachfrage. Zudem: «Kinder unter zwölf Jahren können sich nicht impfen lassen. Sie sollen darum die Möglichkeit haben, sich ohne grosse Wartezeiten testen zu lassen», sagt Arnold. Am Standort Luzern am Hirschengraben konnte die Firma einen zweiten Raum anmieten. Zudem habe man für die nächsten zwei Wochen den Personalbestand verdoppelt, sagt Arnold. «Wir konnten fünf neue Festangestellte gewinnen.»

Das Testzentrum von Coronatest 24 im Paraplegikerzentrum in Nottwil. Bild: Pius Amrein

(4. August 2021)

Wichtig ist: Familien müssen sich vorgängig anmelden, um einen Termin für Kinder zu erhalten. Kommen sie unangemeldet, müssen sie wie alle anderen Testwilligen anstehen. Und das zu verhindern, ist ein weiterer Grund für die Einführung des neuen Angebots. «Kindertests müssen mit der nötigen Sorgfalt, Empathie und Ruhe gemacht werden. Darum wollen wir den Familien mit Kindern die Möglichkeit bieten, den Test getrennt von den Erwachsenen, die sich gezwungenermassen testen lassen müssen, durchzuführen», sagt Christian Arnold. Denn wie andere Testzentren hat auch Coronatest 24 mit gereizten Kunden zu tun, welche die Testpflicht als Gängelei verstehen.

«Es gibt massive Drohungen»

«Es gibt zum Teil massive Drohungen gegen unser Personal», berichtet Arnold. Die Polizei habe man deswegen bisher noch nicht aufbieten müssen, aber man nehme die Drohungen «sehr ernst». Die aggressive Stimmung ist auch ein Grund, weshalb Coronatest 24 sein Angebot für Ausgänger in Luzern eingestellt hat. Bis vor kurzem konnten sich dort Personen an den Wochenenden bis Mitternacht testen lassen, um danach in den Ausgang zu gehen. Jetzt sagt Arnold: «Wir wollen keine alkoholisierten Ausgänger mehr testen.» Die Stimmung sei zu aggressiv. «Das Geschäft ist es nicht wert, das Personal zu verheizen und zu gefährden.»

Arnold berichtet von einem riesigen Ansturm auf seine Testzentren. Er führt dies vor allem auf die Zertifikatspflicht zurück. «Jeder braucht einen Test für fast überall hin», sagt er. An manchen Tagen führt Coronatest 24 weiter über tausend Tests durch – Feriengänger nicht einberechnet. Diese würden in den nächsten Tagen hinzukommen, ist sich Arnold sicher. «Dieser Aufgabe wollen wir gerecht werden, und deshalb ist es wichtig, genügend ausgebildetes Fachpersonal vor Ort zu haben.»