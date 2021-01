Kanton Luzern 22 Verkehrsunfälle innert zwölf Stunden: Der Schnee in tiefen Lagen forderte zwölf Verletzte – und einen Toten Im Kanton Luzern kam es am Dienstag zu 22 Verkehrsunfällen. Dabei verletzten sich zwölf Personen, eine Person starb. Die Unfälle sind grösstenteils auf den Schneefall zurückzuführen.

(stg) Laut Polizeibericht vom Mittwochmorgen ist es am Dienstag zwischen 12.30 Uhr und Mitternacht auf dem ganzen Kantonsgebiet zu 22 Verkehrsunfälle gekommen, bei welchen zwölf Personen verletzt wurden - ein Selbstunfall in Pfaffnau verlief tödlich. Der Sachschaden dürfte bei über 100'000 Franken liegen. Der Schnee in den tiefen Lagen ist grösstenteils Grund für die Unfälle, wie die Luzerner Polizei weiter mitteilt.

10 Bilder 10 Bilder Pfaffnau: Im Ortsteil St. Urban kam es auf der Kantonsstrasse gegen 12.30 Uhr zu einem tödlichen Selbstunfall. Bild: Luzerner Polizei

Den Zusammenprall mit diesem Baum hat der Fahrzeuglenker nicht überlebt. Bild: Luzerner Polizei

Auf der Kantonsstrasse in St. Urban ist ein Autofahrer bei einem Unfall gegen einen Baum geprallt. Er erlitt dabei derart schwere Verletzungen, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb. Der tödliche Unfall ereignete sich am Dienstag kurz vor 12.30 Uhr. Der 68-jährige Autofahrer war auf der Kantonsstrasse von Altbüron Richtung St. Urban unterwegs. Im Gebiet Neuheim geriet das Fahrzeug von der Strasse ab und prallte seitlich gegen einen Baum. Der Autofahrer zog sich beim Unfall schwerste Verletzungen zu und verstarb auf der Unfallstelle.

Die Kantonsstrasse musste für rund drei Stunden gesperrt werden und der Verkehr wurde durch die Feuerwehr Pfaffnau-Roggliswil örtlich umgeleitet. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee.

Die Unfallstelle in Rain. Bild: Luzerner Polizei

(pl) Auf der Kantonsstrasse in Rain sind am Dienstag auf der Kantonsstrasse zwischen Sempach und Rain beim «Erlewäldli» kurz nach 14 Uhr zwei Autos frontal ineinander gefahren. Beim Unfall verletzten sich beide Fahrzeuglenker, diese wurden durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken. Durch den Unfall war die Kantonsstrasse für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.

Auf der Mauenseestrasse in St. Erhard (Gemeinde Knutwil) kam es vor einem Fussgängerstreifen zu einer Auffahrkollision zwischen zwei Autos. Eine Fahrzeuglenkerin wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren.

Die Unfallstelle in Root. Bild: Luzerner Polizei

Auf der Luzernerstrasse in Root ereignete sich eine Auffahrkollision zwischen drei Autos. Fünf Personen verletzten sich beim Unfall und wurden durch drei Teams des Rettungsdienstes 144 ins Spital gefahren. Der Unfall führte zu Verkehrsbehinderungen im Rontal.

Die Unfallstelle in Kaltbach. Bild: Luzerner Polizei

Auf der Surseestrasse in Kaltbach (Gemeinde Mauensee) geriet im Gebiet Falläsch ein Auto auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und prallte in einen entgegenkommenden Lieferwagen. Die Autofahrerin wurde dabei erheblich, der Lenker des Lieferwagens leicht verletzt. Beide Personen wurden durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren.

Die Unfallstelle in Emmenbrücke. Bild: Luzerner Polizei

Auf der Autobahn A2 in Emmenbrücke, Fahrtrichtung Norden, ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei welchem zwei Autos und ein Sattelschlepper beteiligt waren. Eine Fahrzeuglenkerin verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren. Auch dieser Unfall führte zu Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr.