Kanton Luzern Trotz Zunahme ambulanter Leistungen: Zahl stationärer Pflegetage pro Einwohner liegt höher als der Schweizer Durchschnitt Die Zahl an pflegebedürftigen Luzernerinnen und Luzernern nimmt mit der Überalterung der Gesellschaft stetig zu. Der Anteil jener Personen, die in einem Heim leben, nimmt hingegen ab. Trotzdem lag die Zahl der stationären Pflegetage im schweizweiten Pro-Kopf-Vergleich 2020 höher als der Schweizer Durchschnitt.

Im Vergleich mit der Gesamtschweiz war im Kanton Luzern die Inanspruchnahme von stationären Pflegeleistungen von Personen ab 65 Jahren mit 23,1 Pflegetagen pro Einwohner und Einwohnerin überdurchschnittlich hoch, wie Lustat Luzern Statistik in einer Mitteilung am Donnerstag schreibt. Gesamtschweizerisch wurden durchschnittlich 20,1 Pflegetage pro Kopf in Heimen in Anspruch genommen. In der ambulanten Pflege mit 7,5 Stunden pro Kopf hingegen liegt der Wert für Luzern tiefer als der Schweizer Durchschnitt von 9,4 Stunden. Dies obwohl die Zahl der Pflegetage im stationären Bereich innerhalb des Kantons Luzern seit 2013 um knapp 10 zurück gegangen und im ambulanten Bereich um 50 Prozent zugenommen haben.

Lustat weist darauf hin, dass für ein umfassendes Bild der Versorgung auch die Pflegeleistungen von Angehörigen, Nachbarn oder der intermediären Strukturen wie etwa Wohnen mit Dienstleistungen mitberücksichtigt werden müssten. Diese seien statistisch aber nur unvollständig erfasst und könnten deshalb nicht ausgewiesen werden.

Gemeinden übernahmen 130 Millionen Franken

Die Pflegerestkosten für Gemeinden haben zugenommen. Im Jahr 2020 trugen Luzerner Gemeinden rund 130 Millionen Franken, was einer Zunahme von 27 Prozent seit 2013 entspricht. Die Kosten für die ambulante Pflege sind mit 110 Prozent in diesem Zeitraum stärker gewachsen als jene für die stationäre Pflege, die um 11 Prozent stiegen. Bei der Interpretation der Entwicklung der Kosten für die öffentliche Hand seien auch Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen zu berücksichtigen, schreibt Lustat. (spe)