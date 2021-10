Kanton Luzern So wenig Einwanderungen wie seit fast zehn Jahren nicht mehr Ende 2020 lebten im Kanton Luzern 79'215 Ausländerinnen und Ausländer mit ständigem und 2333 mit nichtständigem Wohnsitz. Der Ausländeranteil beträgt nach Angaben von Lustat Luzern Statistik 19 Prozent und liegt damit deutlich unter dem schweizerischen Durchschnitt (25,5 Prozent).

Seit 1990 hat sich die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer mit ständigem Wohnsitz im Kanton mit (79'215 Personen) mehr als verdoppelt (+42'681 Personen). Der Ausländeranteil hat im gleichen Zeitraum von 11,3 auf 19,0 Prozent zugenommen und liegt damit weiterhin deutlich unter dem schweizerischen Durchschnitt, heisst es in einer Medienmitteilung von Lustat Luzern Statistik vom Dienstag. Dieser sei im gleichen Zeitraum von 16,7 auf 25,5 Prozent angestiegen.

2020 wurden im Kanton Luzern 1186 Personen eingebürgert, das sind 34 mehr als im Vorjahr. Gemessen an der Gesamtzahl der ausländischen ständigen Wohnbevölkerung im Kanton Luzern entspricht dies einer Ziffer von 15,1 Einbürgerungen pro 1000 Ausländerinnen und Ausländern. Am häufigsten wurden laut Lustat Bürgerinnen und Bürger aus der Europäischen Union eingebürgert (EU27: 560 Personen), davon am meisten Deutsche (335 Personen) und Italiener/innen (70 Personen). Vergleichsweise häufig erhielten auch Personen aus dem Kosovo (199 Personen) das Schweizer Bürgerrecht.

Grösste Ausländergruppe stammt aus Deutschland

82,3 Prozent aller im Kanton Luzern wohnhaften Ausländerinnen und Ausländer stammen aus dem europäischen Raum. Davon kommen 57,2 Prozent aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU27). Im Vergleich sind die Ausländergruppen aus Asien (9,6 Prozent), Afrika (5,2 Prozent) und Amerika (2,6 Prozent) klein. Nach Nationalität stellen die 14'267 deutschen Staatsangehörigen die grösste Gruppe dar (18,0 Prozent), gefolgt von Personen aus Italien (10,6 Prozent), dem Kosovo (10,2 Prozent), Portugal (9,5 Prozent) und Serbien (4,8 Prozent). Insgesamt kommen die im Kanton Luzern wohnhaften Ausländer/innen aus 168 unterschiedlichen Ländern.

Im Jahr 2020 zogen gemäss Lustat 4774 Personen vom Ausland in den Kanton Luzern und nahmen hier ständigen Wohnsitz. Die Zahl der Einwanderungen in den Kanton Luzern war damit so tief wie seit 2012 nicht mehr. Viele der 2020 eingewanderten Personen sind Schweizerinnen und Schweizer (16,2 Prozent), Deutsche (14,5 Prozent) oder Italienerinnen und Italiener (8,3 Prozent). Insgesamt 4103 Personen der ständigen Wohnbevölkerung verliessen den Kanton ins Ausland.

Grosse regionale Unterschiede beim Ausländeranteil

Der Ausländeranteil unterscheidet sich nach Angaben von Lustat regional stark. Er liegt in den urbanen Regionen oftmals höher als in den ländlichen Regionen. Mit einem Wert von 36,0 Prozent hat die Gemeinde Emmen den höchsten kommunalen Ausländeranteil im Kanton Luzern.

Die Gemeinde Emmen hat den grössten Ausländeranteil im Kanton Luzern. Bild: Nadia Schärli (Emmenbrücke, 11. Oktober 2021)

Daneben zeigen die Gemeinden Nebikon, Vitznau und Büron ebenfalls hohe Werte (beide grösser als 27 Prozent). Am niedrigsten liegt der Ausländeranteil in der Gemeinde Romoos mit 3,0 Prozent. Ebenfalls Werte unter 5,0 Prozent verzeichnen die Gemeinden Hasle, Doppelschwand und Luthern. (zim)