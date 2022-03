Kanton Luzern Weder Genderstern noch Doppelpunkt im aktualisierten Leitfaden zur sprachlichen Gleichbehandlung der Geschlechter Regierungsrat und Staatskanzlei des Kantons Luzern haben den Leitfaden zur sprachlichen Gleichbehandlung der Geschlechter aktualisiert. Der Gebrauch von Schreibweisen wie Stern, Doppelpunkt oder Gendergap ist in den amtlichen Texten nicht vorgesehen.

Die neue Fassung des Gender-Leitfadens formuliert Regeln, Tipps und zahlreiche Anwendungsbeispiele, um Menschen verschiedenen Geschlechts gleichermassen sichtbar zu machen. In den amtlichen Schriften des Kantons Luzern sind die Regeln verbindlich anzuwenden, heisst es in der Medienmitteilung der Staatskanzlei.

Durch die verbindlichen Regeln leiste der Kanton auf diese Weise einen sprachlichen Beitrag zur Erfüllung der Verfassungsbestimmung, wonach Mann und Frau gleichberechtigt, also rechtlich und tatsächlich gleichgestellt sind. Die bisherigen Empfehlungen reichen zurück bis 1994 und wurden letztmals 2007 überholt.

Kein Genderstern in amtlichen Texten

In der aktualisierten Fassung werde auch der Umgang mit neuen Schreibweisen zur Kennzeichnung diverser Geschlechtsidentitäten geregelt. Der Kanton Luzern halte sich dabei aus Gründen der einheitlichen Handhabung an die Weisung der Bundeskanzlei: Der Gebrauch von Schreibweisen wie Stern (Leser*innen), Genderdoppelpunkt (Leser:innen) oder Gendergap (Leser_innen) ist in den amtlichen Texten nicht vorgesehen. Gegen die Verwendung dieser Formen würden sprachliche, sprachpolitische und rechtliche Gründe sprechen.

Der Leitfaden enthalte zahlreiche Anregungen, wie auf kreative Weise geschlechtsneutral geschrieben werden kann. Staatsschreiber Vincenz Blaser kommentiert die neue Auflage im Vorwort so :«Die Sprache der Verwaltung muss zeitgemäss und verständlich sein und zugleich korrekt und verbindlich. Dafür braucht es Regeln. Der neue Leitfaden soll Orientierung und Sicherheit im sprachlichen Umgang mit Geschlechtern und Geschlechtsidentitäten bieten und die kantonalen Mitarbeitenden bei ihrer täglichen Schreibarbeit anregen und unterstützen.» (stg)