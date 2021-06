Kanton Luzern Zahlreiche Branchen nutzten die Coronakrise, um die Lehrverträge früher als üblich abzuschliessen Die Dienststelle Berufs- und Weiterbildung hat bis Ende Mai 3345 Lehrverträge überprüft und bewilligt. Das sind 187 mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.

(zim) Bis Ende Mai bewilligte die Dienststelle Berufs- und Weiterbildung 3345 Lehrverträge (2020: 3158). Damit ist eine gute Basis geschaffen für den Schlussspurt, wie die Dienststelle Berufs- und Weiterbildung des Kantons Luzern am Dienstag mitteilte. Damit könne bis Ende Juli mit einer ähnlich hohen Zahl an abgeschlossenen Lehrverträgen wie in den letzten Jahren gerechnet werden.

Mehrere grosse Berufsgruppen haben noch Lehrstellen zu besetzen

Gleich wie in den Vorjahren finden sich laut Mitteilung praktisch keine freien Lehrstellen mehr in der Informatik, dem KV, der Gesundheit oder im Sozialbereich. Hingegen seien die grossen Berufsgruppen der Elektrotechnik, der Fahrzeugbranche, der Gebäudetechnik oder des Gastgewerbes nach wie vor auf weitere Bewerbungen angewiesen, obwohl der Stand der genehmigten Lehrverträge den vorhergehenden Jahren entspreche oder diesen sogar übertreffe.

Trotz der Corona-Krise könne sich die Berufsbildung Luzern über eine stabile, positive Situation freuen. Auch in diesem Jahr zeige sich, wie stark die Berufsbildung als reales Abbild der aktuellen Wirtschaftslage fungiert. Berufe in den Bereichen Informatik, Detailhandel, Gesundheit, Soziales, in der Fahrzeugbranche aber auch in der Landwirtschaft und Logistik verzeichnen gemäss Mitteilung zum aktuellen Zeitpunkt klar höhere Abschlüsse von Lehrverträgen als in den Vorjahren. Nicht zuletzt habe die Krise den Abschlusszeitpunkt in einigen Branchen etwas beschleunigt - die Betriebe hätten die ruhigeren Zeiten genutzt und ihre zukünftigen Lernenden rekrutiert.

«Die Situation sieht gut aus, obwohl noch zirka 1200 Lehrverträge eintreffen sollten», wird Christof Spöring, Leiter Dienststelle Berufs- und Weiterbildung in der Mitteilung zitiert. Obwohl die Durchführung von Schnupperlehren und Vorstellungsgesprächen erschwert gewesen seien, hätten sich die Bedenken, dass weniger Lehrverträge abgeschlossen werden, zum Glück nicht bewahrheitet. Auch bei der stark von den Corona-Massnahmen gebeutelten Gastro-Branche lägen die Lehrvertragsabschlüsse im Bereich der letzten Jahre.

Weiterbeschäftigung von Lernenden wird zur Herausforderung

Aufgrund der Corona-Krise finden nach Angaben der Dienststelle Berufs- und Weiterbildung diejenigen Lernenden, welche diesen Sommer ihre berufliche Grundbildung abschliessen, eine schwierige Situation für den Einstieg in ihr Berufsleben vor. Zahlreiche Branchen und Betriebe würden nach wie vor zögern, zusätzliches Personal einzustellen.