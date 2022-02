Kanton Luzern Zwei Schwager, zwei Versionen: Angebliche Messerstecherei landet vor Kriminalgericht Wegen einer Auseinandersetzung, die mit Messerstichen endete, musste sich ein 46-Jähriger vor erster Instanz verantworten. Dieser behauptet jedoch, er sei das Opfer in der ganzen Geschichte ‒ und der Kläger der Täter.

Angefangen hat alles mit einem Handyproblem, geendet hat's mit einer Strafanzeige unter anderem wegen versuchter vorsätzlicher Tötung. Am Montag musste sich ein 46-jähriger Kosovare, der seit 22 Jahren in einem Luzerner Dorf lebt, vor dem Kriminalgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft bezichtigt ihn, mit einem Sackmesser auf seinen Schwager losgegangen zu sein und ihm mehrere Stich- und Schnittverletzungen am Bauch, Arm sowie Rücken zugefügt zu haben. Glaubt man der Version des Beschuldigten, ist er selbst das Opfer – und die Messerwunden nur ein unglückliches Ergebnis seiner Notwehr.

Die Schilderungen der beiden Männer könnten unterschiedlicher nicht sein; nur der Grund für das Treffen am Karfreitag vor drei Jahren deckt sich. Weil der Beschuldigte ein Problem mit seinem Mobiltelefon hatte, bat er den Privatkläger, ein heute 40-jähriger Kosovare, um Hilfe und stattete ihm ein Besuch ab. Die Männer, deren Frauen Schwestern sind, wohnen in der gleichen Gemeinde und kennen sich seit über 20 Jahren. Nachdem das Handyproblem gelöst war, gingen die beiden gemeinsam aus dem Haus – und die Geschichten fortan auseinander.

Schweigegeld von 10'000 Franken angeboten

Der Kläger erzählte bei der Befragung an der Verhandlung davon, dass der Beschuldigte aus dem Nichts ein Sackmesser gezückt und gesagt habe, er werde ihn umbringen. 20 bis 30 Mal soll er versucht haben, mit dem Messer auf ihn einzustechen. Als sich der Kläger wehren wollte, sei es zu einem Gerangel gekommen und die beiden stürzten zu Boden, wobei sich der Beschuldigte den Arm brach.

Der Beschuldigte wiederum sagte via Dolmetscher aus, der Kläger habe ihn plötzlich angegriffen und ihn mit der Faust so hart am Kinn getroffen, dass er zu Boden sackte, nichts mehr sah und nur noch die folgenden Schläge spürte. Als er wieder aufstehen wollte, habe er gemerkt, dass sein Arm gebrochen sei. Der Kläger habe ihm 10'000 Franken Schweigegeld angeboten – so etwas soll er schon mal bei einem Arbeitskollegen gemacht haben, der Kläger weist diese Anschuldigung jedoch von sich.

Unter der Vorgabe, das Angebot anzunehmen, sei er weggelaufen und wollte die Polizei rufen. Da habe ihn der Kläger erneut angegriffen, mit der Hand am Kragen gepackt und gegen einen Baum oder ein Gestrüpp gedrückt. In der Hoffnung, ihm so Angst einjagen zu können, habe der Beschuldigte dann das Sackmesser aus seinem Hosensack gekramt und es aufgeklappt. Bei der Auseinandersetzung seien sie mehrfach gestürzt, wobei der Kläger einmal mit dem Rücken auf die aufgeklappte Messerklinge fiel.

«Mann zweiter Klasse», weil er die Kinder betreut

Vermehrt brachte der Kläger während der Befragung sein Unverständnis zum Ausdruck; betonte, er könne sich nicht erklären, was an diesem Abend im Kopf seines Schwagers vorgegangen sei. Und als der Beschuldigte dann seine Version schilderte, schüttelte der Kläger immer wieder ungläubig den Kopf.

Angesprochen auf die Familiensituation sagte der Kläger, sein Schwager habe ihn noch nie gemocht. Und dass sein Hang, Gerüchte zu erzählen, der ganzen Familie bekannt sei. Der Beschuldigte hingegen sagte, sie hätten stets ein gutes Verhältnis zueinander gehabt. Er glaubt, der Schwiegervater habe den Kläger zum Angriff angestiftet, indem er ihm erzählt habe, der Beschuldigte hätte schlecht über den Kläger geredet. Der Verteidigungsanwalt weist daraufhin, dass sein Klient seit der Geburt seiner Kinder hauptsächlich Hausmann ist, weshalb seine angeheiratete Familie ihn wohl als Mann zweiter Klasse sehe. Überdies sagten sowohl der Verteidiger als auch der Staatsanwalt in ihren Plädoyers, der Kläger respektive der Beschuldigte sei unglaubwürdig und hätte widersprüchliche Aussagen gemacht.

Zeugen des Vorfalls gibt es keine. Wem die Richter letztlich Glauben schenken, steht noch aus. Das Urteil wird den Parteien schriftlich mitgeteilt. Für den Beschuldigten steht viel auf dem Spiel. Die Staatsanwaltschaft fordert 5,5 Jahre Haft sowie ein Landesverweis von zehn Jahren.