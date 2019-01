Kanton Schwyz: Der Bund genehmigt das Eierstechen Das Bundesamt für Umwelt bewilligte in Nidwalden den Abschuss von Höckerschwänen. Auch im Kanton Schwyz will man stärkere Massnahmen ergreifen. Die erste Hürde wurde nun genommen. Sandra Bürgler

In Nidwalden wurden im April 2016 bereits Eier gestochen - wie hier bei einem Schwanennest in Ennetbürgen. Bild: Corinne Glanzmann (12. April 2016)

Mit ihrer Grösse können sie für manche Personen einschüchternd wirken und sind unter anderem aufgrund ihrer zum Teil aggressiven Art bei der Bevölkerung nicht sehr beliebt. In Nidwalden wurden die Höckerschwäne mittlerweile sogar zu einem Sicherheitsrisiko, da sie sich immer näher beim Flugplatz aufhielten. Nun gab der Bund in Nidwalden grünes Licht für den Abschuss (wir berichteten).

Auch im Kanton Schwyz seien die Höckerschwäne in gewissen Gebieten ein Problem, erklärt Manuel Wyss, Abteilungsleiter Jagd beim Umweltdepartement des Kantons Schwyz. Im letzten Jahr reichte man beim Bundesamt für Umwelt (Bafu) ein Gesuch ein, damit die Bestände der Höckerschwäne reguliert werden können. Konkret soll das Eierstechen erlaubt werden.

Das Verfahren läuft noch

Der Bund genehmigte nun vor kurzem das Regulationsgesuch. Das bedeutet aber nicht, dass das Eierstechen im Kanton schon erlaubt ist. Im nächsten Schritt werde nun die Schwyzer Regierung entscheiden. Gegen diese Verfügung können namentlich die beschwerdeberechtigten Organisationen Beschwerde erheben, erklärt Annemarie Sandor, Vorsteherin des Amts für Natur, Jagd und Fischerei des Kantons Schwyz. Wie lange dieser Prozess dauern werde, sei jedoch noch nicht klar. Der Höckerschwan habe im Kanton Schwyz vor allem an landwirtschaftlichen Kulturen, Wiesen und Fruchtfeldern Schäden verursacht, sagt Wyss. Dies aufgrund seiner Grösse und der primär vegetarischen Ernährung. So komme es zu Ernteverlusten und Verkotungen. Die Wiese werde in der Folge für das Vieh unbrauchbar.

Solche Probleme gibt es im Kanton Schwyz hauptsächlich in Steinen, Brunnen und im Nuoler Ried, wo Höckerschwäne in Gruppen vorkommen. Im letzten Winter verzeichnete man in Brunnen 23 Schwäne, die sich regelmässig dort aufhielten. In Steinen waren es 18, im Nuoler Ried in Wangen 28. Die aktuellen Daten würden noch nicht vorliegen, teilt Sandor mit.

Hinweistafeln gegen das Füttern der Wasservögel

Es wurden schon einige Präventionsmassnahmen ergriffen, welche die Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen verhindern sollen. Mit Hinweistafeln rund um das Hafenbecken Brunnen, am Lauerzer- und dem oberen Zürichsee will man die Wasservogelfütterung reduzieren. Das Spannen von Farbbändern soll die Tiere davon abhalten, auf den Flächen zu landen. Und die Auszäunung der gefährdeten Bereiche soll das Kulturland vor Schäden schützen, erklärt Wyss.