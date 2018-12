Nach Sexismus-Debatte im Schwyzer Parlament: Petra Gössi ruft zur Frauenwahl auf

Die Schweizerische Depechenagentur (SDA) hat gestern über die Debatte im Schwyzer Parlament berichtet und Landammann Kaspar Michel konfrontiert. Er habe die Worte in der Budgetdebatte im Zusammenhang mit den Steuersenkungsansprüchen gebraucht, die von mehreren Seiten kamen, sagte er auf Anfrage der Agentur. Den Steilpass der Kontroverse nehmen die Schwyzer Jungsozialisten auf. Sie fordern von Michel und Föhn eine Entschuldigung.

In einer Mitteilung heisst es: «Genau solche Äusserungen schaffen die Basis für eine Gesellschaft, in der Übergriffe gegenüber Frauen an der Tagesordnung stehen und Frauen gerade mal zehn Prozent des Parlaments stellen.» Es bleibe dahingestellt, ob Michel und Föhn bewusst abwerten wollten oder nicht. «Entscheidend ist, was die Äusserungen für eine Wirkung haben.» Die Aussagen würden das Bild der Frau als passives Objekt der männlichen Begierde verfestigen. Auf die Frage, ob Landammann Kaspar Michel eine Entschuldigung in Betracht ziehe und ob er seine Worte wieder so wählen würde, sagte er, er kommentiere diese Debatte als Schwyzer Landammann nicht. (adm/sda)