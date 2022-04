Kantonsangestellte Schwangerschaftsurlaub vor der Geburt: Luzerner Regierung will Bundeslösung abwarten Der Luzerner Regierungsrat will keinen dreiwöchigen Schwangerschaftsurlaub vor der Geburt für die Kantonsangestellten einführen. Trotzdem strebt er Verbesserungen an.

In einem Postulat fordert die SP-Kantonsrätin Melanie Setz Isenegger die Einführung eines dreiwöchigen bezahlten Schwangerschaftsurlaubs vor der Geburt. Dieser soll aber ausschliesslich in der kantonalen Personalverordnung verankert werden und darum nur den Angestellten der öffentlichen Hand zugutekommen. Setz begründet ihr Anliegen unter anderem damit, dass nur jede sechste Frau bis zur Geburt arbeitet. «Dies zeigt, dass die Erwartung, dass Frauen bis zur Geburt arbeiten sollen, gesundheitlich unhaltbar ist und kaum der Realität entspricht», schreibt die Kantonsrätin in ihrem Vorstoss.

Eine schwangere Frau bei der Arbeit. Symbolbild: Keystone

Nun hat die Luzerner Regierung ihre Antwort auf das Postulat veröffentlicht. Sie beantragt dem Kantonsrat, dieses für teilweise erheblich zu erklären. In ihrer Antwort betont die Regierung, dass die Angestellten des Kantons bereits heute besser gestellt sind, als es das Gesetz vorschreibt. So erhalten Kantonsangestellte 16 Wochen bezahlten Urlaub (statt 14 Wochen), zudem erhalten sie den vollen Lohn (statt 80 Prozent). Auch bei einer schwangerschaftsbedingten Arbeitsunfähigkeit hätten die Frauen Anspruch auf Lohnfortzahlung.

Allerdings werden in diesem Fall die letzten zwei Wochen der Arbeitsunfähigkeit vor der Geburt dem Mutterschaftsurlaub angerechnet, was dazu führt, dass nach der Geburt trotzdem nur noch die gesetzlich vorgeschriebenen 14 Wochen verbleiben. Das will die Regierung ändern, wie sie in ihrer Antwort schreibt: «Um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und damit auch die Arbeitgeberattraktivität des Kantons Luzern weiter zu stärken, soll die schwangerschaftsbedingte Arbeitsunfähigkeit in den letzten zwei Wochen vor der Geburt nicht mehr an den 16-wöchigen Mutterschaftsurlaub angerechnet werden.» Hingegen soll die Möglichkeit, den Mutterschaftsurlaub bereits zwei Wochen vor der Geburt anzutreten, weiterhin bestehen.

Bundesrat sieht keinen Handlungsbedarf

Einen generellen dreiwöchigen Schwangerschaftsurlaub vor der Geburt wie im Postulat gefordert, lehnt die Regierung allerdings ab – jedenfalls einen entsprechenden Alleingang des Kantons. Man würde eine gesamtschweizerische Lösung begrüssen, heisst es. «Es hat sich in der Vergangenheit bewährt, bei sozialpolitischen Anliegen, welche auf eidgenössischer Ebene in Erarbeitung sind, auf deren definitive Regelung zu warten.»

Damit gemeint sind zwei hängige Motionen in Bundesbern, die ebenfalls einen dreiwöchigen Urlaub vor der Geburt fordern und auch von der SP stammen. Das Parlament hat die Vorstösse noch nicht behandelt, der Bundesrat lehnt die Motionen jedoch ab. Er begründet dies unter anderem mit Mehrkosten von rund 200 Millionen Franken für die Erwerbsersatzordnung (EO), die eine solche Lösung mit sich bringen würden. Dies könnte nicht aus den Einnahmen der EO gedeckt werden, der Beitragssatz müsste entsprechend erhöht werden, so der Bundesrat.

Zudem stützt die Landesregierung ihre Haltung auf den Forschungsbericht «Erwerbsunterbrüche vor der Geburt» aus dem Jahr 2018. Die Prüfung des Berichts habe ergeben, dass schwangerschaftsbedingte Erwerbsunterbrüche bereits ausreichend gedeckt seien und kein Handlungsbedarf bestehe.

Stadt Luzern könnte Regelung erhalten

Das Postulat der SP dürfte es im Luzerner Kantonsrat schwer haben. Die Fraktionschefs von Mitte, FDP und SVP sprachen sich im vergangenen September gegen einen dreiwöchigen vorgeburtlichen Urlaub aus. Einzig die Grünen konnten sich für das Anliegen der SP erwärmen.

Anders sieht es in der Stadt Luzern aus. Hier hat sich – wieder als Folge eines SP-Vorstosses – der Stadtrat im Januar für einen dreiwöchigen Vorgeburtsurlaub für die Stadtangestellten ausgesprochen. Das Stadtparlament hat das Geschäft allerdings noch nicht behandelt.