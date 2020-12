Christos Pouskoulas wird neuer Kantonsarzt in Schwyz

Wintersport

Obwaldner, Nidwaldner und Urner Skigebiete können ab dem 30. Dezember wieder öffnen, in Schwyz bleiben die Pisten bis am 8. Januar gesperrt – die Reaktionen der Bahnbetreiber

Über Weihnachten waren sämtliche Skigebiete in der Zentralschweiz geschlossen. Während der Kanton Schwyz diese Regel verlängert, dürfen Skigebiete andernorts den Betrieb bald wieder aufnehmen. In Uri, Ob- und Nidwalden freut man sich, in Schwyz zeigen sich einige enttäuscht. Was Luzern macht, ist derzeit noch offen.