Kantonsbeteiligungen PH Luzern und Kantonalbank wollen Frauenquote erhöhen Der Frauenanteil im Rat der Pädagogischen Hochschule (PH) Luzern und im Verwaltungsrat der Luzerner Kantonalbank liegt unter den geforderten 30 Prozent. Dennoch sind die tiefen Quoten nicht vergleichbar.

Der Hauptsitz der Luzerner Kantonalbank. Bild: Pius Amrein (Luzern, 25. Juni 2020)

Wer die Website der Pädagogischen Hochschule (PH) Luzern besucht, zählt zehn Mitglieder des PH-Rats, also des strategischen Leitungsorgans. Vier davon sind Frauen, was eine Quote von 40 Prozent ergibt. Die Luzerner Regierung kommt jedoch nur auf eine Quote von 28,6 Prozent (wir berichteten). Wie das? Grund ist, dass Mitglieder des PH-Rats mit beratender Stimme nicht dazugezählt werden – das sind mit Rektorin Kathrin Krammer und Karin Pauleweit, Leiterin der Dienststelle Hochschulbildung und Kultur, eben zwei Frauen. Die beiden weiteren Frauen im PH-Rat, Sandra Burri-Bussmann und Katharina Meile, entsprechen bei sieben für die Berechnung massgebenden Personen der ausgewiesenen Quote von 28,6 Prozent.

Die PH hat kaum Einfluss auf die Zusammensetzung des Rats; er wird von der Regierung gewählt. Sie kann bei Rücktritten aber Vorschläge machen. Das tut sie auch, so Kommunikationschef Marco von Ah: «Wir führen eine Longlist mit einer Frauenquote von weit über 30 Prozent.» Hoch ist der Frauenanteil bei der Hochschulleitung: Er beträgt zwei Drittel.

LUKB ist «noch nicht dort, wo sie will»

Im Verwaltungsrat der Luzerner Kantonalbank (LUKB) liegt der Frauenanteil mit zwei von neun Mitgliedern nur bei 22,2 Prozent. Die Bank sei «bei der Förderung der Frauen in Führungspositionen noch nicht dort, wo sie will», sagt die stellvertretende Kommunikationsleiterin Ursi Ineichen.

Bei der Evaluierung von Verwaltungsratsmitgliedern achte die LUKB auf Unterschiede zwischen Beruf, Herkunft, Alter und Vernetzung. Ein Vorschlag müsse aber durch die Finanzmarktaufsicht genehmigt werden und aktienrechtliche Vorgaben erfüllen. Das übersteige die Anforderung einer Geschlechterquote von 30 Prozent wesentlich. 2022 jedoch wird die LUKB ihren Frauenanteil im Verwaltungsrat auf 25 Prozent steigern können: Als Nachfolgerin von Josef Felder ist Martha Scheiber vorgesehen.