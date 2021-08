Kantonsgericht Frau aus Sri Lanka in die Schweiz gelockt, genötigt und vergewaltigt – 46 Monate Haft Auf einer Datingplattform sind sich eine Frau aus Sri Lanka und ein Italiener aus Luzern begegnet. Richtig kennen gelernt hat die Asiatin den Europäer erst in der Zentralschweiz.

Der 33-jährige Italiener hat die jüngere Frau mit Heiratsversprechungen aus ihrer Heimat in die Zentralschweiz gelockt. Er hat ihre Einreise organisiert, geplant war, dass sie gemeinsam eine Familie gründen. Das zumindest glaubte die Frau. In der Agglomeration Luzern wohnten die beiden «Frischverliebten» gemeinsam mit der Mutter des Mannes in einer Wohnung.

Im Oktober 2013 verlobte sich das Paar. Kurz darauf kam es zu ersten Übergriffen. Von Oktober bis Dezember 2013 ist es laut Anklageschrift der Luzerner Staatsanwaltschaft regelmässig zu erzwungenen sexuellen Handlungen gekommen.

Der Mann wurde vom Luzerner Kriminalgericht im September 2020 unter anderem für mehrfache Vergewaltigung und mehrfache, teilweise versuchte sexuelle Nötigung, sowie Pornografie, Tätlichkeiten und Drohung zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 10 Monaten verurteilt. Ausserdem wurde eine ambulante psychotherapeutische Behandlung ohne Aufschub des Strafvollzuges angeordnet. Der Beschuldigte meldete gegen das Urteil Berufung an.

Das Kantonsgericht hat das Urteil der Vorinstanz im Urteil vom 14. Juli 2021 weitgehend bestätigt. Der Beschuldigte muss seiner ehemaligen Verlobten, die als Privatklägerin auftrat, eine Genugtuung von 20'000 Franken bezahlen. Ausserdem schuldet er dem Kantonsgericht Verfahrenskosten von rund 57'000 Franken. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.