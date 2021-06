Kantonsgericht Die Brache am Luzerner Bundesplatz bleibt bestehen: Gericht heisst Beschwerde gegen Bauprojekt gut Es ist eine Klatsche für die städtischen Baubehörden und die Investoren, die am Bundesplatz bauen wollen: Das Kantonsgericht gibt den Gegnern recht. Und: Die Stadt habe ihre Hausaufgaben nicht gemacht, so das Gericht.

Das ist rekordverdächtig für die Stadt Luzern: Seit inzwischen elf Jahren stehen zwischen Bundesplatz und Bahngleisen Bauprofile. Sie zeigen an, dass die dortige Brache, eine Wunde im Stadtbild, verschwinden soll.

Schon seit Februar 2010 stehen Profile für die Überbauung der Brache zwischen Bundesplatz und Bahngleisen in Luzern.

Bild: Manuela Jans-Koch

Geplant sind zwei Gebäude mit 35 und 32 Metern Höhe sowie ein kleiner Park. Doch so schnell wird dieses Projekt nicht realisiert. Und so schnell werden die Bauprofile deshalb auch nicht verschwinden.

Das ist mit dem am Mittwoch publizierten Urteil des Luzerner Kantonsgerichts klar. Dieses hat eine Beschwerde des Vereins Stadtbild Luzern gegen den Gestaltungsplan gutgeheissen. Der Gestaltungsplan ist somit weiterhin nicht rechtskräftig und muss nach Ansicht des Gerichts überarbeitet werden. Wann die Investorin, die HRS Real Estate AG, mit der Realisierung des 100-Millionen-Franken-Projekts beginnen kann, steht in den Sternen. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten 2019 starten.

Die wichtigste Frage, die das Kantonsgericht zu klären hatte: Beeinträchtigt das Bauvorhaben das Gebiet am Bundesplatz, welches im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder (Isos) vermerkt ist? Namentlich betrifft dies den halbrunden Gebäudebogen, in dem unter anderem das Kino Capitol und die Tankstelle untergebracht sind. Der Gebäudekomplex aus dem Jahr 1951 wird als «stadtraumbildend» bezeichnet.

Konkurrenz für das Capitol-Gebäude (links)? Visualisierung der beiden 32 und 35 Meter hohen Neubauten. Nightnurse Images Gmbh

In dieser wichtigen Frage hat das Kantonsgericht allerdings keinen Entscheid gefällt. Es kommt lediglich zum Schluss, die von der Stadt als Vorinstanz vorgenommene Interessenabwägung sei mangelhaft. «So wurde nicht ausreichend geprüft, in welcher Art und Weise das Planungsvorhaben die benachbarten Bauten und das Ortsbild beeinflussen wird», teilt das Gericht mit. Und die eingereichten Unterlagen seien unvollständig, sodass eine gesamthafte Betrachtung sämtlicher Aspekte nicht möglich sei. Es fehle an einer umfassenden Abwägung zwischen öffentlichen und privaten Interessen.

Hausaufgaben des Bundesgerichts nicht erledigt

Das ist eine Klatsche für die Stadtluzerner Behörden. Denn bereits bei der Umzonung mussten sie sich mit dem Ortsbild und dem Isos-Inventar auseinandersetzen. In diesem Zusammenhang verlangte das Bundesgericht 2016, dass die Stadt die Eingliederung der Neubauten ins Ortsbild im Rahmen des Gestaltungsplans vertieft prüft. Diesem Auftrag sind die Behörden offenbar zu wenig nachgekommen.

In einem zweiten Punkt hat das Kantonsgericht für Klärung gesorgt: Es erachtet den Bonus von 10 Prozent auf die Überbauungsziffer als nicht zulässig. Ein solcher Bonus wird für die Fläche der Überbauung gewährt, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Bleibt es beim Entscheid des Kantonsgerichts, hat dies zur Folge, dass das Projekt redimensioniert werden muss.

Bauherrin zeigt sich erstaunt

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann innert 30 Tagen vor Bundesgericht angefochten werden. Auf Anfrage heisst es bei der städtischen Baudirektion, dass sie den Entscheid analysieren wird. Inhaltlich könne sie noch keine Angaben machen. Der Verein Stadtbild war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Die Bauherrin schreibt, sie sei überrascht vom Entscheid, weil das Projekt aus einem umfassenden Wettbewerbsverfahren hervorgegangen sei. Von Fachleuten werde es als städtebaulich vorzügliche Lösung qualifiziert. «Aus unserer Sicht wurden alle relevanten Interessen berücksichtigt.» Die HRS Real Estate AG wird nun das Urteil im Detail prüfen und dann über das weitere Vorgehen entscheiden.

In den Neubauten sind Eigentums- und Mietwohnungen sowie Büros, Läden und Restaurants geplant. Dazwischen soll eine öffentliche Grünanlage entstehen. Ausserdem will die Stadt einen neuen Velo- und Fussweg zwischen Neustadtstrasse und Bahnhof realisieren.

Der lange Weg zum Hochhaus

Seit über zehn Jahren gibt es konkrete Baupläne für das Grundstück bei den Bahngleisen. Der ursprüngliche Gestaltungsplan war 2011 eingereicht worden. Dieser plante lediglich mit Gebäuden von 21 Metern Höhe und wurde 2015 vom Bundesgericht bewilligt. Doch das Projekt versandete, das Areal wurde verkauft. Die neue Bauherrin plant nun mit 32 und 35 Meter hohen Gebäuden.

Das Luzerner Kantonsgericht kam 2015 zum Schluss, dass die Brache am Bundesplatz nicht als Teil der umliegenden schützenswerten Quartiere gesehen werden kann. Eine Überbauung würde daher auch das Ortsbild in den betreffenden Quartieren nicht beeinträchtigen.

Das Bundesgericht hielt in einem Urteil von 2016 fest, dass sich das Isos-Inventar und Hochhäuser am Bundesplatz nicht grundsätzlich ausschliessen. Wie hoch die Häuser tatsächlich sein dürfen, um die umliegenden Gebäude nicht zu konkurrenzieren, hat die höchste Instanz allerdings offengelassen. In dem Urteil ging es um die Volksinitiative des Vereins Stadtbild Luzern. Die Initiative verlangte ein Verbot von Hochhäusern im ganzen Stadtzentrum, sie wurde jedoch für ungültig erklärt.