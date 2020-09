Kantonsgericht: Luzerner Behörden müssen am Bushof Wolhusen nicht alle neuen Haltestellen behindertengerecht bauen Der Bushof in Wolhusen soll im Rahmen der Sanierung der Kantonsstrasse erneuert werden. Das Kantonsgericht hat nun entschieden: Es müssen nicht alle Bushaltekanten behindertengerecht gebaut werden.

Ein Bus beim Bahnhof Wolhusen. Bild: Corinne Glanzmann

(zfo) Die Kantonsstrasse K10 ist in einem schlechten Zustand und muss saniert werden. Gleichzeitig soll am Bahnhof Wolhusen der Bushof wegen zusätzlicher Busverbindungen von drei auf fünf Haltestellen ausgebaut werden. Der Kanton schreibt in einer Mitteilung: «Aufgrund der engen Platzverhältnisse kann nur eine der fünf Haltekanten mit einer Höhe von 22 Zentimeter realisiert werden, die ein selbständiges Ein- und Aussteigen von Rollstuhlfahrenden erlauben würde.»

Dagegen legte die Stiftung zur Förderung einer behindertengerechten, baulichen Umwelt beim Kantonsgericht Beschwerde ein. Das Kantonsgericht stützt nun das Vorgehen der Behörden, wonach es auch bei Neubauten zulässig sei, nach einer sorgfältigen Interessenabwägung aus Verhältnismässigkeitsgründen Abweichungen von der idealen Bus-Haltekantenhöhe zu bewilligen.



Der Entscheid ist noch nicht rechtskräftig. Dagegen kann beim Bundesgericht Beschwerde eingelegt werden.