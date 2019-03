Kantonsräte sorgen sich um Verkehrs-Anbindung von Luzern Die Direktverbindungen an den Flughafen Zürich sowie jene nach Basel fallen ab 2020 weg. Luzerner Parlamentarier forderten die Regierung auf, sich mehr für die ÖV-Verbindungen einzusetzen. Roseline Troxler

Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember fällt für Luzern die Direktverbindung weg, welche Reisende von der Zentralschweiz jeweils stündlich um 10 Minuten nach an den Flughafen Zürich gebracht hat. CVP-Kantonsrat Ludwig Peyer (Willisau) will in einer Anfrage von der Regierung wissen, ob sie eine Zusage hat, dass diese Schlechterstellung bloss temporär ist.

«Wir müssen uns laut und klar äussern»

In seiner Wortmeldung am Montagnachmittag lobte Peyer, dass die Regierung das Problem erkannt hat und sich für bessere Verbindungen einsetze. Peyer betont allerdings, dass es weitere Bemühungen braucht: «Es macht den Anschein, dass die SBB Thema Service Public nicht mehr so ernst nehmen.» Der Kanton Luzern und die gesamte Zentralschweiz müssten noch klarere Signale aussenden. «Wir kommen nur zum Ziel, wenn wir uns gegenüber den SBB laut und klar äussern, dass es so nicht geht.» Marcel Budmiger (SP, Luzern) entgegnete: «Ein so bestimmtes ‹So nicht› der CVP freut mich. Doch wir wissen, wir sind im Wahlkampf.» So müsste sich der Kanton Luzern selber an der Nase nehmen und den öffentlichen Verkehr hier attraktiver machen. «Ansonsten sind wir nicht glaubwürdig.»



Auch Hannes Koch (Grüne, Luzern) wollte in einer Anfrage von der Regierung wissen, wie es betreffend der Zugverbindungen in den Süden sowie nach Basel aussieht. Wie Peyer zweifelt auch Koch am Service Public der SBB. Sowohl Peyer wie auch Koch sind mit den Antworten der Regierung teilweise zufrieden.



Regierung sorgt sich wegen Verbindung nach Basel

Umweltdirektor Robert Küng bedankte sich während der Session am Montagnachmittag für die Kenntnisnahme, «dass wir viel tun und uns klar äussern, wenn es um Bahnverbindungen und den öffentlichen Verkehr geht». Derzeit diskutiere man in den Planungsregionen über den Fahrplan 2025. Sorgenfalten bereitet Küng die Strecke Luzern-Olten-Basel: «Dort sind Mankos spürbar.» Zuversichtlich sei er hingegen beim Durchgangsbahnhof: «Eine Lobbyingveranstaltung im Bundeshaus von letzter Woche stimmte mich optimistisch, dass der Nationalrat nach dem Ständerat grünes Licht für die weitere Planung geben wird.»