Kantonsrat Agrarinitiativen: Die Regierung geht davon aus, dass die grosse Mehrheit der Luzerner Landwirtschaftsbetriebe betroffen wäre Zwar gibt der Luzerner Regierungsrat keine direkte Abstimmungsempfehlung ab. Er lässt aber in seiner Antwort auf eine parlamentarische Anfrage durchscheinen, dass er die Pestizid- und die Trinkwasserinitiative ablehnt.

90 Prozent der Luzerner Landwirte wären von der Pestizidinitiative betroffen, hier Produkte des Hofs Obergrund in Emmen. Bild: Urs Flüeler / Keystone (26. April 2021)

Die Agrarinitiativen, über welche die Schweiz am 13. Juni abstimmt, kamen auch in der Mai-Session des Luzerner Kantonsrats aufs Tapet. Per dringlicher Anfrage wollte Kantonsrat Thomas Grüter (St.Urban, CVP) von der Regierung wissen, welche Auswirkungen die Pestizid- und die Trinkwasserinitiative auf die Luzerner Landwirtschaft haben.

Das sei zum jetzigen Zeitpunkt schwierig abzuschätzen und hänge stark von der Umsetzung auf Gesetzes- und Verordnungsstufe ab. Die Luzerner Regierung geht aber davon aus, dass rund 90 Prozent der rund 4400 Luzerner Landwirtschaftsbetriebe von der Pestizidinitiative betroffen wären. 11 Prozent sind Biobetriebe, 4128 beziehen Direktzahlungen.

Die Folgen für die Landwirtschaft schreibt die Regierung weiter, dass nach Ablauf der Übergangsfrist bei einem vollständigen Verbot von synthetischen Pflanzenschutzmitteln das Risiko von Schäden durch Schädlinge und Krankheiten zunehmen würde. «Entsprechend wären Verluste von Ertrag und Qualität sowie Mehraufwände bei der Produktion und Verarbeitung zu erwarten.»

Netze und Tunnelanlagen sind teuer

Betroffen seien insbesondere auch Spezialkulturen wie Obst, Reben oder Strauchbeeren, weil im Gegensatz zu einjährigen Kulturen mögliche Schädlinge und Krankheiten nicht über eine Fruchtfolge bekämpft werden können. Physikalische Schutzeinrichtungen wie Netze oder Tunnelanlagen würden den Schädlingsdruck zwar vermindern, seien jedoch teuer und stünden oft im Zielkonflikt zum Landschaftsschutz und der Raumplanung.

Zu den Folgen der Trinkwasserinitiative schreibt die Regierung, dass zwar die Trinkwassersicherheit hoch zu gewichten und eine Reduktion von Verunreinigungsrisiken positiv zu bewerten sei. «Wir sind aber der Ansicht, dass die Risiken mit den bestehenden Instrumenten wie dem Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel und den vom Bundesparlament im Februar 2021 beschlossenen Absenkpfad bei Pflanzenschutzmittel genügend gesenkt werden.»

Private importieren Lebensmittel im Wert von drei Milliarden Franken

Die Pestizidinitiative verlangt zudem, dass keine Lebensmittel importiert werden dürfen, die mit synthetischen Pestiziden behandelt wurden. Es herrsche Uneinigkeit darüber, ob sich eine solche Verfassungsbestimmung mit den internationalen Verpflichtungen der Schweiz gegenüber der WTO, der EU und Staaten vereinbaren liesse, so der Regierungsrat. «Zu privaten Zwecken wäre die Einfuhr von Lebensmitteln, die mit Hilfe von synthetischen Pestiziden hergestellt wurden oder solche enthalten, weiterhin möglich.» Gemäss Schätzungen des Seco seien 2016 auf diesem Weg Lebensmittel im Wert von rund drei Milliarden Franken importiert worden.

Kantonsrat Thomas Grüter war mit der Antwort der Regierung auf seinen dringlichen Vorstoss zufrieden, zu einer Diskussion im Plenum kam es deshalb nicht.