Kantonsrat Bürgerliche wollen neue Finanzstrategie für den Kanton Luzern Die Luzerner Regierung muss ein neues Finanzleitbild erarbeiten, entscheidet der Kantonsrat. Und die Exekutive soll aufzeigen, wie sie mit den Schwankungen des Nationalbankgelds umgehen will.

Das geltende Finanzleitbild des Kantons Luzern stammt aus dem Sommer 2017. Höchste Zeit, es zu überarbeiten, findet die Mehrheit des Kantonsrats - und überwies am Dienstagnachmittag mit 87 zu 21 Stimmen aus dem Lager von SP und Grünen eine entsprechende Motion von Yvonne Hunkeler. Aufzeigen soll die Regierung in ihrem Planungsbericht auch, wie sich der Kanton Luzern steuerpolitisch positionieren will. Die Steuersätze, findet Hunkeler, sollen aber auf jeden Fall attraktiv sein.

Der Vorstoss der Mitte-Kantonsrätin aus Grosswangen stiess bei FDP, SVP und GLP auf Anklang, nicht aber beim Stadtluzerner SP-Kantonsrat Michael Ledergerber. Gefordert werde eine Alibi-Gesamtschau, weil das Ziel Steuersenkungen laute. Dabei brauche es zwingend auch eine Sicht auf Personen mit tiefen Einkommen. Auch Grüne-Kantonsrat Urban Frye bezeichnete Steuersenkungen aufgrund der sich abzeichnenden Entwicklungen mit höheren Rohstoffpreisen und steigender Inflation als «komplett falsch».

Finanzdirektor Reto Wyss begrüsste die Motion seiner Parteikollegin. 2017 sei die Ausgangslage eine ganz andere gewesen. «Damals mussten wir den Finanzhaushalt konsolidieren, heute haben wir viel höhere Einnahmen und weisen ein Vermögen statt Schulden aus.» Über eine allfällige Steuergesetzrevision müsse man aber separat diskutieren, so Wyss.

Risiko der Abhängigkeit von SNB-Geldern minimieren

Etwas weniger hoch war die Zustimmung mit 73 Ja- zu 31 Nein-Stimmen zu einem Postulat von Armin Hartmann. Der SVP-Fraktionschef aus Schlierbach schlägt darin vor, wie der Kanton Luzern mit unerwarteten Veränderungen bei den Gewinnausschüttungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) umgehen soll. Sein Ziel: die aufgrund der grossen Ausschüttung von 192 Millionen Franken hohe Abhängigkeit des Kantons von diesen Geldern minimieren.

Auch Armin Hartmanns Vorstoss kam bei der Regierung gut und bei der Ratslinken schlecht an. Finanzdirektor Reto Wyss kündigte an, den Vorschlag des SVP-Politikers zu analysieren, aber auch Alternativen aufzuzeigen. Jörg Meyer (SP, Adligenswil) hingegen bezeichnete den Vorschlag von Hartmann als intransparent und schwer verständlich.