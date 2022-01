Kantonsrat Offene Fragen zur Fasnacht 2022 – Luzerner Regierung muss sich am Dienstag äussern In einem dringlichen Vorstoss verlangt Kantonsrätin Jasmin Ursprung Antworten, ob und wie die Fasnacht 2022 stattfindet. Als Gradmesser nennt die Udligenswilerin das erfolgreiche Lichterfestival in der Stadt Luzern.

Bunte LED-Lichter an Bäumen, animierte Videos am Wasserturm, Lichtshows in der Hofkirche: Kürzlich hat in der Stadt Luzern zum dritten Mal das Lichtfestival (Lilu) stattgefunden. Mit mehr als 100'000 Besucherinnen und Besuchern gab es gar einen Zuschauerrekord. In Zeiten von Corona werfen Menschenmassen allerdings Fragen auf, insbesondere hinsichtlich der Fasnacht. «Ähnliche Ansammlungen könnten sich bei der Luzerner Fasnacht bilden», schreibt SVP-Kantonsrätin Jasmin Ursprung in einer parlamentarischen Anfrage.

Im Januar fand das LiLu Lichtspektakel in der Stadt Luzern statt. Bild: Walter Neier

Die Zukunft der Luzerner Fasnacht 2022 sei immer noch unklar. «Viele Fasnachtsgruppierungen haben sich musikalisch wie auch in Sachen Kostüme oder Wagenbau zeitintensiv vorbereitet. Es wäre schade und nicht fair, ihnen so kurzfristig eine totale Absage zu erteilen», schreibt Ursprung in einer Anfrage an die Regierung. Zudem sei das Risiko gross, dass sich bei einer totalen Absage der Fasnacht 2022 «Trotzreaktionen» bilden.

Wege aufzeigen, um Fasnacht zu ermöglichen

Jasmin Ursprung hat neben der dringlichen Anfrage auch ein Postulat eingereicht. Die Dringlichkeit der beiden Vorstösse hat der Kantonsrat am Montagmorgen mit grosser Mehrheit gutgeheissen. Die Regierung muss sie deshalb bereits am zweiten Sessionstag am Dienstag beantworten - und Farbe bekennen. Denn Ursprung will insbesondere wissen, ob aus Sicht der Regierung die Durchführung der Luzerner Fasnacht 2022 denkbar ist, und falls nein, warum. Falls die Fasnacht durchgeführt werden kann, solle der Regierungsrat die Möglichkeiten aufzeigen.

Das LFK hofft noch immer auf Umzüge. Archiv LZ

Im Postulat fordert Ursprung den Regierungsrat auf, die vom Bund beschlossenen Massnahmen nicht zusätzlich zu verschärfen und somit Wege aufzuzeigen, um eine der Pandemie angepasste Luzerner Fasnacht 2022 zu ermöglichen.

Weil bei Grossanlässen im Freien die Kantone neu von Zugangsbeschränkungen absehen können, schöpfte das LFK Hoffnungen, dass der Kanton Umzüge doch noch bewilligt.

Ursprung will von der Regierung weiter wissen, welche Lehren man aus dem Lichtfestival Luzern für die anstehende Fasnacht 2022 zieht und ob am Lichtfestival vermehrte Covid-Ansteckungen festgestellt werden konnten.

Ebenfalls am Dienstag findet zur Fasnacht ein runder Tisch zwischen Kanton, Stadt und Luzerner Fasnachtskomitee statt.

Wir berichten laufend online über die Entwicklung rund um die Fasnacht, so auch am Dienstag live aus dem Kantonsrat.

Konkret muss die Regierung nun am Dienstag auf diese Fragen eingehen, die in der genannten Anfrage formuliert sind: