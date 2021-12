Kantonsrat Gewinne aus eingespiesenem Strom bleiben im Kanton Luzern steuerbar Der Luzerner Kantonsrat stellt sich gegen die Steuerbefreiung von Einkünften aus Energielieferungen, die den Eigenverbrauch übersteigen. Dennoch soll die Regierung prüfen, wie Investitionen in Anlagen für die Erzeugung von erneuerbaren Energien gefördert werden können.

Wer im Kanton Luzern mehr Strom aus Photovoltaikanlagen ins Netz einspeist, als selbst benötigt wird, erhält vorerst keine Steuererleichterung. PD

FDP-Kantonsrat Thomas Meier aus Schenkon will die Produktion von aus erneuerbaren Energien stammendem Strom fördern – via Portemonnaie. Deshalb soll die Regierung seiner Meinung nach das Steuergesetz anpassen und die den Eigenverbrauch übersteigende Stromproduktion von den Steuern befreien. Das soll für Private genauso gelten wie für Firmen. Am Dienstag nun behandelte das Parlament die Motion des Schenkoner Unternehmers. Es wandelte die Motion nach angeregter Diskussion in ein weniger verbindliches Postulat um – mit 83 zu 23 Stimmen.

In einem Punkt waren sich inklusive Finanzdirektor Reto Wyss alle Rednerinnen und Redner einig: Der Kanton Luzern soll die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien stärker fördern, um das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 erreichen zu können. Und mit Ausnahme der 23 Parlamentsmitglieder, welche für die Motion und nicht das Postulat votierten, sind sich Kantons- und Regierungsrat auch sicher: Die Forderung von Thomas Meier verstösst gegen das Steuerharmonisierungsgesetz. Laut der Grünen Co-Fraktionschefin Korintha Bärtsch verletzt der Vorstoss auch den Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit: «Ein Steuerabzug für einkommensstarke Personen fällt stärker ins Gewicht als für einkommensschwache.»

Bagatellgrenze für Einkünfte aus Photovoltaikanlagen?

Dennoch wollen Regierung und Kantonsratsmitglieder den Ausbau von erneuerbaren Energien fördern. Eine Möglichkeit sei die Einführung einer Bagatellgrenze für die Besteuerung von Einkünften aus Photovoltaikanlagen unter einem gewissen Produktionswert, schlägt die Regierung in ihrer Antwort vor. Eine solche Grenze kennen etwa die Kantone Waadt und Wallis. Und ganz vom Tisch sollen auch Steuerabzüge nicht sein, forderten Urs Brücker (GLP, Meggen) und Mitte-Fraktionschef Adrian Nussbaum. «Wir brauchen mehr Solarstrom, auch mit steuerlichen Anreizen», verlangte der Hochdorfer Politiker.

Thomas Meier konnte die Argumente der Gegner seiner Motion nicht nachvollziehen. «Dem Klima ist es egal, ob Solarpanels auf der Villa eines Milliardärs in Meggen installiert sind oder sonst irgendwo», polterte der Freisinnige.