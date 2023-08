Kantonsrat Kommission lehnt Stimmrechtsalter 16 im Kanton Luzern hauchdünn ab Die Staatspolitische Kommission des Luzerner Kantonsrats will das Stimmrechtsalter nicht von 18 auf 16 Jahre senken. Initiant Samuel Zbinden von den Grünen glaubt dennoch an die Chancen seines Anliegens.

Samuel Zbinden bei seiner Rede als jüngster Parlamentarier zum Start der Legislatur 2019 bis 2023 im Kantonsratssaal an der Bahnhofstrasse 15 in Luzern.

Bild: Nadia Schärli (17. Juni 2019)

Mit 16 wählen und abstimmen können sowie Initiativen und Referenden ergreifen: Das will der Grüne Kantonsrat Samuel Zbinden aus Sursee den Luzernerinnen und Luzernern künftig ermöglichen. Bis der mit 22 Jahren jüngste der 120 Luzerner Kantonsräte sein Ziel erreicht hat, dürften allerdings noch mehrere Jahre vergehen. Und es wird ein steiniger Weg, denn der Kommunikationsverantwortliche der Jungen Grünen Schweiz muss gerade einen herben Dämpfer einstecken: Die Staatspolitische Kommission (SPK) hat sein Anliegen versenkt – mit Stichentscheid seines Präsidenten Fredy Winiger.

Der im September aus dem Parlament zurückgetretene Winiger (SVP Kleinwangen) musste den Stichentscheid fällen, weil die Abstimmung in der 13-köpfigen Kommission zweimal mit sechs zu sechs Stimmen ausgegangen war. Das doppelte Patt kam zu Stande, weil sich ein Kommissionsmitglied seiner Stimme enthielt. Wären alle 13 Angehörigen der SPK ihrer Haltung vom 23. Juni 2020 treugeblieben, hätte das Abstimmungsresultat sieben Ja- zu sechs Nein-Stimmen gelautet. Der Kantonsrat überwies damals in einer unter Namensaufruf vorgenommenen Abstimmung Zbindens Einzelinitiative mit 55 Ja- zu 60 Neinstimmen an die Kommission. Nötig gewesen wäre bloss ein Drittel der Stimmen, also 40. Wer der damaligen Ja-Sager im Plenum nun in der SPK nicht mehr Position beziehen wollte, unterliegt dem Kommissionsgeheimnis.

Öffentlich einsehbar ist hingegen, wie sich die 55 Ja-Stimmen vom 23. Juni 2020 zusammensetzen: Alle 19 SP-Mitglieder, alle 15 Grünen und auch alle acht Angehörigen der GLP befürworteten die Überweisung der Initiative an die Kommission. Dazu kamen zwölf Stimmen von der CVP und eine von FDP-Frau Irene Keller. Zwei Ratsmitglieder enthielten sich der Stimme, drei waren abwesend.

Als Jüngster im Rat mit besonders hoher Glaubwürdigkeit



Zbinden sagt, der Entscheid der SPK habe ihn «im ersten Moment schon enttäuscht». Das knappe Resultat zeige aber auch, dass die Chancen für ein Ja bei der Behandlung im Kantonsrat intakt seien, obwohl es eine Zitterpartie werde. Er werde nun versuchen, in Gesprächen mit bürgerlichen Parlamentariern eine Mehrheit zu finden. Als Jüngster im Rat könne er glaubhaft vertreten, dass sich Junge engagieren wollen:

«Stimmrechtsalter 16 kostet nichts und nimmt niemandem etwas weg. Und es gibt mehr Menschen die Möglichkeit, sich zu beteiligen.»

Gelingt es dem Surseer, eine Mehrheit zu finden, hätte das Stimmvolk das letzte Wort. Wie die Abstimmung vom 26. September im Kanton Uri zeigt, müssten Zbinden und seine Mitstreiter aber einen weiteren Effort leisten, um der Verfassungsänderung im Kanton Luzern zum Durchbruch zu verhelfen. Im Kanton Uri scheiterte das Stimmrechtsalter 16 trotz Zustimmung von Regierung, Landrat und allen Parteien mit Ausnahme der SVP nämlich hochkant. Somit ist Glarus weiterhin der einzige Schweizer Kanton, in dem bereits 16-Jährige abstimmen und wählen können – seit 2007. Zbinden ist sich dieser schwierigen Ausgangslage bewusst und sagt, es gelte, die richtigen Lehren aus der Abstimmung im Kanton Uri zu ziehen:

«Wir müssen es schaffen, unsere Argumente an die Bevölkerung zu bringen.»

Regierung bekräftigt ihre ablehnende Haltung



Erschwerend käme hinzu, dass die Luzerner Regierung im Gegensatz zur Urner gegen eine Senkung des Stimmrechtsalters ist. Die fünf bürgerlichen Männer können Zbindens Anliegen zwar «nachvollziehen», wie sie im Juni 2020 in ihrer Stellungnahme zur Initiative festhielten. Doch auf Bundesebene seien in den letzten 20 Jahren mehrere parlamentarische Initiativen gescheitert. Auch im Kanton Luzern sei das Anliegen mehrmals diskutiert und abgelehnt worden. Letztmals war dies 2014 der Fall, als der Kantonsrat eine Einzelinitiative von Andreas Hofer (Grüne Sursee) erst gar nicht an die Staatspolitische Kommission überwiesen hatte.

Nun, nachdem sich die Kommission gegen die Senkung des Stimmrechtsalters ausspricht, hält die Regierung an ihrer Haltung fest, wie sie in ihrer Stellungnahme zum Kommissionsbericht betont. Sie erachte «insbesondere das gleiche Alter der zivilrechtlichen Volljährigkeit und des öffentlich-rechtlichen Stimmrechts als eine sinnvolle und klare Regelung». Unterschiedliche Altersgrenzen für das aktive und das passive Stimmrecht sowie unterschiedliche Altersgrenzen für das aktive Stimmrecht auf kantonaler und eidgenössischer Ebene seien «aus staatspolitischen Gründen nicht wünschenswert».

Jungparteien mit einer Ausnahme für Senkung des Stimmrechtsalters



Im Gegensatz zur Regierung sprechen sich die Luzerner Jungparteien mit Ausnahme der SVP für die Herabsetzung des Stimmrechtsalters aus, wie die SPK in ihrem Bericht schreibt. Die Junge Mitte, die Juso, die Jungen Grünen und die Junge GLP stünden auch dem passiven Wahlrecht ab 16 Jahren offen gegenüber. Demnach sollten 16-Jährige auch in politische Ämter gewählt werden können. Die Jungfreisinnigen würden sich dem Stimmrechtsalter 16 zwar nicht verschliessen, jedoch den Ausbau der Partizipationsmöglichkeiten in den Vordergrund stellen.

Mehrheitlich einig war sich die aus vier Mitte-Angehörigen, je zwei FDP-, SVP-, SP-, und Grüne-Mitgliedern sowie einem Grünliberalen bestehende SPK bei der Frage, ob ein Gegenentwurf ausgearbeitet werden soll: nein. Mit einem Gegenentwurf hätte man beispielsweise den Gemeinden die Möglichkeit geben können, das Stimmrechtsalter 16 für kommunale Abstimmungen einzuführen. Laut der Kommission würde es aber «kaum verstanden, wenn auf kantonaler und kommunaler Ebene unterschiedliche Regelungen gelten».