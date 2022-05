Kantonsrat Luzerner Parlament unterstützt Forderung nach Busanbindung von Kaltbach Eine von 500 Personen unterschriebene Petition fordert die Anbindung von Kaltbach an den öffentlichen Verkehr. Dieser wird nun im nächsten ÖV-Bericht in Aussicht gestellt.

Kaltbach soll an den ÖV angeschlossen werden. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, wurde auf Initiative der SP Mauensee vor einem Jahr eine von rund 500 Personen unterschriebene Petition beim Regierungsrat eingereicht. Am Montag hat der Kantonsrat nun die Forderung im Grundsatz begrüsst und einen entsprechenden Antrag der Kommission für Verkehr und Bau einstimmig gutgeheissen. So sieht der nächste Entwurf des ÖV-Berichts vor, eine Buslinie von Sursee nach St. Erhard, Kaltbach, Wauwil, Egolzwil, Nebikon und Altishofen einzuführen. Die Planungen dazu seien am Laufen. Eingeführt werden soll die Linie frühestens Ende 2023.

Künftig soll auch der Mauenseer Ortsteil Kaltbach mit dem ÖV erschlossen werden, eine Buslinie ist in Planung. Auf dem Foto fährt ein Bus zwischen Mauensee und Kottwil. Symbolbild: Pius Amrein

Kaltbach an den ÖV anzubinden, sei zwingend, sagte Priska Häfliger, Mitte-Kantonsrätin aus der Gemeinde Mauensee, zu welcher der Ortsteil Kaltbach gehört. Dass die Buslinie im neuen ÖV-Bericht nun in Aussicht gestellt werde, sei wichtig.