Kantonsrat Luzerner Regierungsrat will Rechenschaft über gescheiterte IT-Projekte ablegen – mit einer Ausnahme Ob Service-Portal, Steuersoftware oder Schulverwaltungsprogramme – in letzter Zeit bekundete der Kanton Luzern Mühe bei Informatikprojekten. Die Regierung relativiert die Misserfolge, will aber dem «hohen Informationsbedürfnis» des Kantonsrats nachkommen.

Im Luzerner Kantonsrat werden die Rednerpulte regelmässig desinfiziert, damit sich niemand «einen Käfer einfängt». Nicht frei von Käfern waren einige Informatikprojekte des Kantons, was zu Vorstössen geführt hat. Jakob Ineichen (Sursee, 22. März 2022)

Im Kanton Luzern sind die digitalen Käfer los. Fehlerbeseitigung, auf Neudeutsch Debugging (von Bug: Käfer), ist angesagt. Das zumindest fordern zahlreiche Kantonsrätinnen und Kantonsräte, die fünf Vorstösse zu gescheiterten Informatikprojekten eingereicht oder unterschrieben haben. Zur Erinnerung: Die Einführung einer Schulverwaltungssoftware für alle Luzerner Volksschulen ist abgebrochen worden und muss neu gestartet werden; eine Software des gleichen Herstellers für die kantonalen Schulen wurde kurzfristig ebenfalls abgelöst; beim geplanten Serviceportal gibt es Widerstand aus der Stadt Luzern und Agglomerationsgemeinden; und die Beschaffung einer neuen Steuersoftware rief die Wettbewerbskommission auf den Plan.

Mit einem der fünf Vorstösse ist der Luzerner Regierungsrat einverstanden. Er will einen Rechenschaftsbericht über die gescheiterten IT-Projekte ablegen. Eine entsprechende Motion hat Franz Räber (FDP, Emmenbrücke) im Namen seiner Partei, der Mitte und der SVP eingereicht; über die Hälfte des 120-köpfigen Kantonsrats hat unterschrieben. Die Regierung will aber im Rechenschaftsbericht ein Projekt nicht berücksichtigen: jenes der Schulverwaltungssoftware für die Volksschulen. Darum kümmere sich bereits die Aufsichts- und Kontrollkommission des Kantonsrats mit einem externen Bericht. Unter anderem mit diesem Argument wischt die Regierung die übrigen Vorstösse vom Tisch, in denen eine externe Untersuchung gefordert wird. Bei der Steuersoftware habe es ausserdem bereits eine Expertise gegeben und beim Serviceportal sei in erster Linie der Verband der Luzerner Gemeinden in der Pflicht.

Aktuell laufen 56 IT-Projekte

Zum Rechenschaftsbericht schreibt die Regierung an die Adresse des Parlaments, dass er die Gelegenheit biete, die effektiven Sachverhalte dieser Projekte mit vertretbarem Aufwand aufzuzeigen: «Wir anerkennen das hohe Informationsbedürfnis ihres Rates in den eingangs erwähnten Projekten.» Gleichzeitig hält der Regierungsrat fest, dass «die allermeisten Projekte der Konzern- und departementalen Informatik erfolgreich umgesetzt werden». Aktuell seien 56 IT-Projekte mit Kosten von je über 50’000 Franken am Laufen, wobei auch Ersatzinvestitionen darunter fallen. Auch die Kennzahlen würden auf eine gut funktionierende Informatik schliessen. So würden über 30’000 Benutzer und 8861 Arbeitsstationen in 166 Organisationen verwaltet. Auf 223 Servern ist eine Speicherkapazität von 1,37 Petabyte vorhanden, was über 1,3 Millionen Gigabyte entspricht. Die Systeme seien zu 99,5 Prozent verfügbar; rund 15 Millionen Franken wird pro Jahr investiert.

Es soll laut Regierung nicht der Eindruck entstehen, dass alles perfekt und keine Verbesserungen möglich seien. Es sei stetig gelernt, überdacht, ausprobiert und nachjustiert worden. «Das wird auch in Zukunft so bleiben, weil die gesamte kantonale Verwaltung lieber erfolgreiche Projekte feiert, als gescheiterte Vorhaben vorweisen muss.» Dem kann Motionär Franz Räber nicht widersprechen. Er äussert sich auf Anfrage froh darüber, dass die Regierung einen Rechenschaftsbericht vorlegen will. Das Ausklammern der Schulverwaltungssoftware habe er aufgrund des Berichts der Kommission erwartet. «Wichtig ist, dass im Bericht der Regierung projektbezogen Stellung genommen wird.» Bevor weitere externe Untersuchungen eingeleitet werden, wie es einige von Räbers Kantonsratskollegen fordern, soll die Regierung mit dem Bericht eine Basis schaffen. «Ich habe Vertrauen in den Regierungsrat.»