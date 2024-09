Kantonsrat Luzerner SP flutet das Parlament mit Vorstössen Die Mitglieder des Luzerner Kantonsrats produzierten in den letzten beiden Jahren eine Rekordzahl von Anfragen und Postulaten. Besonders eifrig sind die Sozialdemokraten.

Der Luzerner Kantonsrat, der seit Mai 2020 in der Messe auf der Allmend in Luzern tagte, wird mit immer mehr Vorstössen konfrontiert. Pius Amrein (23. Juni 2020)

Noch nie musste sich der Luzerner Kantonsrat mit derart vielen Vorstössen befassen wie im letzten Jahr. Wie unsere Auswertung zeigt, wurden die 120 Volksvertreter mit 121 Postulaten, 120 Anfragen, 28 Motionen und einer Einzelinitiative konfrontiert. Das sind 270 Vorstösse und damit 39 mehr als 2019, dem bisherigen Rekordjahr – und fast doppelt so viele wie 2015 und 2016. Die 200er-Grenze wurde erstmals 2017 geknackt (Grafik).

Mit Abstand am häufigsten in die Tasten gegriffen haben die Parlamentarier aus den Reihen der SP: 86- beziehungsweise 73-mal im Jahr 2019, was pro Fraktionsmitglied 4,5 respektive 3,8 Vorstössen entspricht. Am anderen Ende der Skala ist die mit 34 Mitgliedern grösste Fraktion der CVP, wo der Pro-Kopf-Ausstoss nur etwas mehr als 1 Vorstoss betrug (Grafik).

Zurückzuführen sind die Rekordwerte der letzten beiden Jahre auf zwei ausserordentliche Ereignisse: Die jeweils im Juni abgehaltenen Sondersessionen zur Klimapolitik und zur Coronapandemie. Doch selbst ohne die vielen Vorstösse dazu lägen die Zahlen von 2020 und 2019 über dem langjährigen Mittel.

Die 270 Vorstösse kosteten rund 700'000 Franken

Nicht ausgewiesen werden im Kanton Luzern die Kosten, welche der Verwaltung durch die Beantwortung der Vorstösse entstehen. Dies im Gegensatz etwa zum Kanton Aargau, wo jeder Vorstoss ein Preisschild erhält. Dennoch kann der Aufwand aufgrund früherer Berechnungen der Luzerner Regierung – provoziert durch Vorstösse, die das Aargauer Modell verlangt haben – geschätzt werden.

So wurden die Kosten pro Anfrage 2003 auf durchschnittlich 2775 Franken und jene pro Motion oder Postulat auf 2400 Franken bezif­fert. Ausgehend von diesen Werten, haben die 270 Vorstösse im letzten Jahr also fast 700'000 Franken gekostet. Fünf Jahre zuvor lag der Aufwand mehr als 300'000 Franken tiefer.

Stark angestiegen ist die Zahl der Vorstösse 2020 auch im National- und Ständerat: um mehr als einen Fünftel auf fast 3000. Das bedeutet bei Kosten von durchschnittlich 6000 Franken pro Vorstoss Ausgaben von 18 Millionen Franken. Deshalb will Nationalratspräsident Andreas Aebi Massnahmen ergreifen. Ob die Parlamentarier ihre Rechte einschränken und sich eine Höchstzahl von Vorstössen verordnen, ist jedoch fraglich.

«Eine Beschränkung käme einer Entmündigung des Parlaments gleich»

Im Kanton Luzern hätte eine derartige Massnahme trotz der Flut von Vorstössen derzeit keine Chance, wie die Fraktionschefs der sechs im Kantonsrat vertretenen Parteien auf Anfrage sagen. «Eine Beschränkung käme einer Entmündigung des Parlaments gleich», findet etwa Korintha Bärtsch, Co-Fraktionschefin der Grünen.

Der Aufwand für die Beantwortung sei gerechtfertigt, weil jeder Vorstoss eine Bedeutung habe. Sei es, weil eine Forderung gestellt werde, die bisher noch zu wenig Beachtung erhalten habe. Oder sei es, weil ein Thema aufs Tapet gebracht werde, um es öffentlich diskutieren zu können.

SP-Fraktionschef Marcel Budmiger bläst ins gleiche Horn:

«Eine Beschränkung ist undenkbar und wäre eine massive Beschneidung der demokratischen Rechte des Parlaments.»

Vorstösse seien ein Mittel, um Themen in die Regierung zu tragen, die dort vernachlässigt würden. Dies sei gerade in der aktuellen Zusammensetzung des Gremiums ohne linke Stimme wichtig. Für Budmiger ist die steigende Zahl der Vorstösse auch ein Zeichen dafür, dass das Parlament nicht immer zufrieden ist mit der Arbeit der Regierung. Sowohl bei der Klima- als auch der Coronakrise habe die Exekutive zu spät und einseitig reagiert, sagt der Stadtluzerner:

«Nicht die Vorstösse sind das Problem, sondern dass es sie bei gewissen Themen überhaupt braucht.»

CVP-Fraktionschef: Mass «in erträglichem Rahmen»

Die Mitglieder von CVP und FDP halten sich mit Vorstössen zurück. Sie müssen also vor allem über Themen debattieren, die nicht aus ihren Federn stammen. Dennoch betrachten die beiden Fraktionschefs die steigende Zahl von Anfragen und Postulaten nicht als Problem. Für FDP-Fraktionspräsident Georg Dubach sind die meisten Vorstösse begründet und würden nicht zum Selbstzweck eingereicht. Auch für Adrian Nussbaum, Chef der CVP-Fraktion, ist das Mass der Vorstösse «in einem erträglichen Rahmen».

Gleicher Meinung ist Armin Hartmann, der die SVP-Fraktion leitet. «Die aktuelle Menge ist noch zu bewältigen.» Gänzlich frei von Kritik bleiben die Vielschreiberinnen und Vielschreiber jedoch nicht. Adrian Nussbaum sagt, er habe beim einen oder anderen «schon das Gefühl, es geht mehr darum, einen Vorstoss zu einem bestimmten Thema gemacht zu haben, als um den Inhalt». Und Armin Hartmann betont, das funktionierende System dürfe nicht überstrapaziert werden. Alle Räte seien zu einer gewissen Zurückhaltung angehalten.

GLP-Fraktionschefin immer wieder überrascht vom Ausstoss ihrer Kolleginnen und Kollegen

GLP-Fraktionschefin Claudia Huser hätte nichts dagegen, wenn sich das Parlament an Hartmanns Aufforderung halten würde. «Ich bin immer wieder überrascht, wie viel von gewissen Personen ‹produziert› wird.» Ihre Kolleginnen und Kollegen sollten überlegen, wie viel Arbeit ihre Vorstösse in der Verwaltung und im Rat verursachen würden. Auch den Kosten müsse Beachtung geschenkt werden. Ein Kriterium dürften sie aber nicht sein.

Huser hält denn auch wie ihre Kollegen nichts von einer Beschränkung von Anfragen, Postulaten und Motionen. «Mit Vorstössen das Geschehen im Kanton zu beeinflussen, ist ein essenzielles Werkzeug eines Parlamentsmitglieds.»

Luzerner Kantonsrat ist vergleichsweise effizient

In der Stabsgruppe der Geschäftsleitung des Kantonsrats waren die «Kosten der Vorstösse auch schon ein Thema, nicht jedoch die Anzahl», sagt Präsident Jörg Meyer. Die Stabsgruppe macht Vorschläge zur Weiterentwicklung des Parlamentsbetriebs und berät die Geschäftsleitung ausserdem in der Aus- und Weiterbildung der Kantonsräte. Mitte dieser Legislatur, also im Sommer, wird das vor sechs Jahren in Kraft gesetzte Parlamentsrecht einer Evaluation unterzogen.

Keine Bedenken hat der SP-Politiker aus Adligenswil, die Effizienz des Ratsbetriebs könnte aufgrund der vielen Vorstösse leiden. Der Kanton Luzern habe eine relativ straffe Parlamentsordnung, auch wegen Redezeitbeschränkungen. Mitglieder von Parlamenten anderer Kantone würden bei ihren Besuchen immer wieder staunen, mit wie wenig Sessionstagen der grösste Zentralschweizer Kanton auskomme. Im mit Luzern vergleichbaren St.Gallen beispielsweise tagte der Kantonsrat 2020 während 19 Tagen, in Luzern lediglich während deren 13.