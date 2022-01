Kantonsrat «Meilenstein» und «Klimabibel»: Der Luzerner Kantonsrat debattiert über den lang erwarteten Klimabericht Die Eintretensdebatte zum Klimabericht zeigte: Mitte, FDP und GLP sind zufrieden mit dem Klimabericht, Grünen und SP geht er zu wenig weit. Die SVP lehnt ihn ab.

Diese Debatte wurde schon lange mit Spannung erwartet: In der aktuellen Session berät der Kantonsrat den Planungsbericht zur kantonalen Klima- und Energiepolitik. Der 177-seitige Bericht enthält Massnahmen zum Klimaschutz, aber auch zur Klimaanpassung. In den nächsten vier Jahren will die Regierung 56,2 Millionen Franken in Klimamassnahmen investieren.

Mit Strom aus Fotovoltaikanlagen soll das Klima geschützt werden. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 8. Juni 2018)

Die Eintretensdebatte am Montagnachmittag widerspiegelte die Dringlichkeit des Themas: Fast eineinhalb Stunden äusserten sich die Fraktionssprecherinnen und -sprecher generell zum Bericht. «Er ist ein Meilenstein», lobte Michael Kurmann (Dagmersellen) namens der Mitte-Fraktion. Das Planwerk zeige eine umfassende Auslegeordnung und Massnahmen auf. Die Mitte unterstütze das Hauptziel netto null bis 2050 ausdrücklich. Beim Absenkpfad des CO 2 -Ausstosses müsse man aber realistisch bleiben, die Ziele seien ambitioniert.

«Es braucht eine Werte- und Verhaltensänderung in der Bevölkerung, nur so werden viele Massnahmen umsetzbar.»

Aus Sicht der Mitte würden zwar die ganz grossen Schritte fehlen. Eine Politik der kleinen und kontinuierlichen Schritte sei aber richtig.

Verbote als «letzte Massnahme»

Auch die FDP beziehungsweise Sprecher Ruedi Amrein (Malters) sprach von einer «guten Auslegeordnung». Die Regierung schaffe damit die Grundlagen für weitere Massnahmen gegen den Klimawandel. Ohne Einschränkungen werde es nicht gehen, doch Verbote sollen laut Amrein die letzte Massnahme sein. Weil der Gebäudebereich einen Drittel zum CO 2 -Ausstoss beiträgt, könne man dort am raschesten Erfolge umsetzen. Dazu habe der Kanton die Mittel des Energieförderprogramms jüngst massiv aufgestockt.

Kritik kam von der SVP, die Partei will den Klimabericht ablehnend zur Kenntnis nehmen. Sprecher Pius Müller sagte:

«Maximalvorgaben werden von der Bevölkerung nicht akzeptiert, das hat sich deutlich in der Ablehnung des CO 2 -Gesetzes im Juni gezeigt.»

Die SVP kritisiert das Verbot für neue Atomkraftwerke, das führe zu Stromimporten. «Diese Hochrisikostrategie wird von SVP nicht mitgetragen», sagte Müller. Der Klimawandel sei eine Tatsache, aber ein globales Problem. Der Kanton Luzern könne weltweit wenig bewirken.

Mittel um zwei Drittel gekürzt - für die SP ein bedenkliches Zeichen

Zu wenig weit ging der Klimabericht der SP. Von den meisten der 182 Stellungnahmen, die in der Vernehmlassung eingegangen sind, sei nur wenig übrig geblieben, sagte Sara Muff (Sursee). Die finanziellen Mittel seien zudem um zwei Drittel gekürzt worden. Die Regierung sende damit ein bedenkliches Signal aus. Sara Muff hofft auf eine Korrektur durch die Kommission Raumplanung, Umwelt und Energie (Ruek), die 21 Anträge eingebracht hat.

Als «monumentales Werk» und «Klimabibel des Kantons Luzern» bezeichnete Korintha Bärtsch von den Grünen den Bericht. «Er zeigt auf, wie stark uns Klimawandel betrifft und wie komplex er ist.» Weil damit die Ziele des Pariser Klimaabkommens, das die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen will, nicht erreicht werden, sind die Grünen nicht zufrieden. Sie wollten zwar auf den Klimabericht eintreten, ihn aber ohne Wertung zur Kenntnis nehmen.

Klimamassnahmen werden teuer – Nichtstun ebenfalls

Laut Urs Brücker (GLP, Meggen) hat es sich gelohnt, zweieinhalb Jahre auf den Planungsbericht zu warten. «Jetzt müssen wir Massnahmen und die Preisschilder erarbeiten, das ist die grosse Herausforderung.» Ohne weitergehende Verhaltens- und Konsumveränderung der Bevölkerung seien die Ziele aber nicht zu erreichen. Zudem sei zu wenig Geld eingestellt.

«Machen wir uns nichts vor, es wird richtig teuer. Aber: Nichtstun wird unsere Kinder und Enkel noch viel teurer zu stehen kommen»

, sagte Brücker.

Dieser Meinung teilte Regierungsrat Fabian Peter.

«Der Klimaschutz hat seinen Preis. Die Folgen eines ungebremsten Klimawandels sind aber kostspieliger.»

Mit dem Bericht habe man die Möglichkeit, die Weichen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte zu stellen. «Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam gehen. Das wäre ein starkes Signal an die Bevölkerung.» Ohne Massnahmen steige die Temperatur in der Schweiz bis Ende Jahrhundert um 2 Grad Celsius – «und in der Zentralschweiz wären alle Gletscher verschwunden», so Fabian Peter.

Im Anschluss begann die Detailberatung. Rund zwei Dutzend Vorstösse zu Klima- und Energiefragen und zusätzlich 21 Anträge der Ruek warteten auf die rund 120 Kantonsrätinnen und Kantonsräte. Die Schlussabstimmung findet voraussichtlich am Dienstag statt.