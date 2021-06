Kantonsrat Motionäre wollen medizinische Grund- und Notfallversorgung der Landbevölkerung sichern Bernhard Steiner (SVP, Entlebuch) will unter anderem, dass der Umfang der medizinischen Grund- und Notfallversorgung in der Gesetzgebung verankert wird.

(sok)

Der Entlebuecher SVP-Kantonsrat Bernhard Steiner fordert in einer Motion den Regierungsrat dazu auf, dafür zu sorgen, dass an den stationären Abteilungen der beiden Spitalstandorte Sursee und Wolhusen weiterhin Medizin, Chirurgie, Geburtshilfe und Gynäkologie, Anästhesie, Intensivmedizin sowie interdisziplinärer Notfall mit 24h-Bereitschaft angeboten werden. Damit solle für die Bevölkerung der Luzerner Landschaft auch in Zukunft eine gute und angemessene Grund- und Notfallversorgung gewährleistet sein, heisst es in der Motion.

Zu verzichten sei insbesondere auf die geplante massive Angebotsreduktion im Rahmen des Neubaus des Spitalstandorts Wolhusen. Der Umfang der medizinischen Grund-und Notfallversorgung sei zudem in der zuständigen Gesetzgebung zu verankern, um langfristig Planungssicherheit – auch im Hinblick auf den geplanten Neubau in Sursee – zu erreichen, führt Steiner in der Motion aus.