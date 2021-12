Kantonsrat Schützt oder schadet er den Mooren? Die Meinungen zum Schiessplatz auf dem Glaubenberg sind geteilt Der Waffenplatz der Armee auf dem Glaubenberg soll weiterbetrieben werden. Kantonsrat Hasan Candan befürchtet, dass das dortige Moorgebiet von nationaler Bedeutung darunter leidet.

Auf dem Glaubenberg liegt das grösste zusammenhängende Moorgebiet der Schweiz. Um dessen Schutz sorgt sich Kantonsrat Hasan Candan (SP, Luzern). Der Grund ist ein rund 24’000 Hektaren grosser Schiessplatz der Schweizer Armee, der zu etwa gleichen Anteilen im Kanton Luzern und im Kanton Obwalden liegt. Das VBS kündigte vor einigen Jahren an, den Waffenplatz schliessen zu wollen. Vergangenes Jahr folgte die Kehrtwende. Der Schiessplatz soll nun doch bleiben.

Das Armee-Truppenlager Glaubenberg im Kanton Obwalden. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Candan befürchtet, dass die militärischen Aktivitäten geschützte Lebensräume und insbesondere die Moore zerstören. Mit einer parlamentarischen Anfrage verlangte er dazu Antworten von der Regierung. Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker (SVP) räumte am Dienstag im Plenum ein, beim Glaubenberg handle es sich um bedeutendes Hochmoor: «Wir sind überzeugt, dass Bund als Eigentümer Gewähr bietet für einen guten und ausgebauten Moorschutz.»

Das reicht Candan aber nicht aus: «Moore machen in der Schweiz nur zwei Prozent der Fläche aus, speichern aber so viel CO2 wie alle Wälder zusammen.» Diesem grosses Potenzial für den Klimaschutz trage der Luzerner Regierungsrat zu wenig Rechnung. «Zusammen mit Obwalden hat der Kanton Luzern alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit der Schiessplatz nicht geschossen wird. «Dabei steht in der Bundesverfassung, dass Hoch- und Flachmoore von nationaler Bedeutung geschützt werden sollen», so Candan weiter.

Militärische Tätigkeiten begrenzen

Anders beurteilte die bürgerliche Seite die Situation. «Vor allem Obwalden hat sich für den Schiessplatz eingesetzt, nicht Luzern», sagte Ruedi Amrein, FDP-Kantonsrat aus Malters. Seine Partei unterstütze die Strategie, auf dem Glaubenberg die militärischen Tätigkeiten auf gewisse Gebiete zu konzentrieren und die übrigen naturnah zu bewirtschaften. «Dass Biodiversität wichtig ist, ist auch im bürgerlichen Lager angekommen», sagte Amrein an die Adresse der linken Ratsseite.

Hasan Candan schiesse scharf gegen die Regierung, verfehle aber das Ziel klar, sagte Willi Knecht (SVP, Menznau). Peter Zurkirchen (Mitte, Schwarzenberg) sagte, die Mitte sei sich bewusst, dass der Waffenplatz in eine sensitive Umgebung eingebettet ist. «Er leistet aber einen aktiven Beitrag zum Moorschutz, da andere Tätigkeiten, die dem Moor schaden könnten, verunmöglicht werden.»