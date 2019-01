Kantonsrat: Stadtluzerner Grüne nominieren zwölf Frauen und zwölf Männer Die städtischen Grünen haben am Mittwochabend an ihrer Mitgliederversammlung die 24 Kandidatinnen und Kandidaten zuhanden der Kantonalpartei nominiert.

Die städtischen Grünen bei ihrer Mitgliederversammlung. (Bild: PD)

Die Partei wolle mit ihrer Nomination von 50 Prozent Frauen ein «klares Zeichen für eine paritätische Vertretung beider Geschlechter im Parlament setzen», schreiben die Grünen Stadt Luzern in einer Mitteilung.

Die drei bisherigen grünen Kantonsräte Rahel Estermann, Hans Stutz und Urban Frye treten alle wieder an. Auf dem vierten Platz stellt sich Regierungsratskandidatin Korintha Bärtsch zur Wahl. Danach folgen die Grossstadträtin Noëlle Bucher, Nico Ché Eberli als Vertreter der Jungen Grünen (die zudem mit einer eigenen Liste antreten) sowie der Geschäftsführer des Schweizer Heimatschutzes, Adrian Schmid.

Beruflich ist die Liste bunt durchmischt: Unter den Kandidierenden finden sich unter anderem eine Raumplanerin, Kulturschaffende, Journalisten, Unternehmer, Lehrer, Studierende und eine Agraringenieurin. Der jüngste Kandidat ist 25 Jahre alt, der älteste 66.

Die städtischen Parteimitglieder unterstützten den Wahlvorschlag am Mittwochabend einstimmig. Die Vor-Nominationsversammlung fand im Rahmen der Mitgliederversammlung der Grünen Stadt Luzern im Contenti statt. Die Kandidierenden werden am 20. Januar an der Nominationsversammlung der Grünen Kanton Luzern abschliessend bestätigt.

Das sind die Nominierten der Grünen Stadt Luzern Vorname Nachname Beruf Alter Rahel Estermann Digitalisierungsforscherin 31 Hans Stutz Journalist 66 Urban Frye Unternehmer 56 Korintha Bärtsch Projektleiterin Beratungs- und Planungsbüro 34 Noëlle Bucher Soziologin 33 Nico Ché Eberli Polygraf 25 Adrian Schmid Geschäftsführer Heimatschutz 62 Mirjam Landwehr Raumplanerin 30 Laura Spring Agraringenieurin 34 Sepehr Khajjamian Student 26 Christian Hochstrasser Ökonom und Berufsschullehrer 36 Christa Wenger Geschäftsleiterin, Ergotherapeutin 56 Vera Burtscher Pflegefachfrau HF und Studentin 26 Jesús Turiño Leiter Soziales und Genossenschaftskultur ABL 53 Marco Müller Heimleiter 38 Sonja Kaufmann Managerin im Nonprofitbereich 51 Julia Erazo Schulsozialarbeiterin / soziokulturelle Animatorin 30 Christov Rolla Komponist, Musiker, Lehrer 41 Martin Abele Leiter Fachstelle Schuldenberatung Caritas 55 Nadja Bürgi Fachfrau Kultur 44 Lea Estermann Coaching Guide Abseits Luzern, Studentin 29 Samuel Kneubühler Sozialarbeiter 33 Marlon Heinrich Autor / Redaktor 63 Antonia Meile Filmschaffende / Regisseurin 32

Neben der Nomination der Kantonsratskandidaten beschlossen die Grünen Stadt Luzern die Ja-Parole zum Budget 2019. (pd/zfo)