Kantonsrat Volksschulbildungsgesetz und Datenschutzrecht werden im Kanton Luzern definitiv revidiert Die Kantonsbeiträge an die Volksschulen werden neu berechnet. Das hat der Luzerner Kantonsrat am Montag in zweiter Lesung diskussionslos beschlossen. Auch beim Datenschutz gibt es Änderungen.

Eine Schülerin horcht den Ausführungen eines Lehrers. Bild: Boris Bürgisser (Willisau, 27. März 2018)

Das Luzerner Volksschulbildungsgesetz erhält Änderungen. Das hat der Kantonsrat am Montag in zweiter Lesung mit 92 zu 13 Stimmen beschlossen. So sind bei der Berechnung der Kantonsbeiträge an die Volksschulen künftig nicht mehr die Norm-, sondern die Standardkosten entscheidend. Ausserdem ist ein Angebot der frühen Sprachförderung für die Gemeinden Pflicht und die Schulsozialarbeit wird im Gesetz obligatorisch verankert.

Sekmodelle werden nicht reduziert

Die Regierung beantragte mit der Revision des Volksschulbildungsgesetzes eine Reduktion der Sekmodelle. So sollte auf das getrennte Modell verzichtet werden, bei welchem Schüler in nach Niveau A, Bund C separierten Klassen unterrichtet werden. Das lehnte das Parlament in erster Lesung ab – am Montag gab es darüber keine Diskussionen mehr.

Auch in der vorberatenden Kommission für Erziehung, Bildung und Kultur waren die Meinungen nach der ersten Beratung gemacht, wie Kommissionspräsidentin Rahel Estermann (Grüne, Luzern) sagte. Somit können die Gemeinden auch künftig zwischen dem getrennten, kooperativen und integrierten Modell wählen.

Datenschutzgesetz wird aktualisiert

Die zweite Beratung zur Revision des Luzerner Datenschutzrechts gab ebenfalls kaum zu Diskussionen Anlass. Die grossen Pflöcke sind an der März-Session eingeschlagen worden. Mit der Revision aktualisiert der Kanton den Katalog der besonders schützenswerten Personendaten. Neu aufgenommen werden unter anderem die genetischen und die biometrischen Daten. Zudem werden die Gerichte, die Strafverfolgungs- und die Strafvollzugsbehörden verpflichtet, jeweils eine Datenschutzberaterin oder einen -berater zu bezeichnen.

Mit 74 zu 31 Stimmen hiess der Kantonsrat das revidierte Datenschutzgesetz in zweiter Beratung gut. Dagegen sprachen sich wie im März SP und Grüne aus; sie wollten den kantonalen Datenschutzbeauftragten und die Datenschutzberater in den Gemeinden mit mehr Kompetenzen und Ressourcen ausstatten. Das heutige Gesetz stammt aus dem Jahr 1990 und ist seit 2016 nicht mehr mit der EU konform. Die Revision soll per 1. September 2021 in Kraft treten.